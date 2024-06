× Vor EURO-Hit: In Düsseldorf regiert rot-weiß-rot

Der Countdown läuft! In wenigen Stunden (ab 21 Uhr/ServusTV) steigt der Auftaktkracher zwischen Österreich und Frankreich. Schon jetzt haben die ÖFB-Fans Düsseldorf in eine rot-weiß-rote Partymeile verwandelt. Die Stimmung kocht, und das Fan-Duell gegen die Franzosen haben wir schon gewonnen.

Gemma Burschen! Am Montag (ab 21 Uhr, live im Sport24-Liveticker) werden 15.000 ÖFB-Fans unser Nationalteam zum EURO-Auftakt gegen Vize-Weltmeister Frankreich in Düsseldorf unterstützen. Bereits Stunden vor dem Anpfiff zeigten die Rot-Weiß-Roten, wozu sie fähig sind, und verwandelten die Hauptstadt von Nordrhein-Westfalen in eine österreichische Fanzone. Nach Franzosen suchte man vergeblich. .

ÖFB-Ekstase in Düsseldorf

Die Unterstützung der Fans für unser Team rund um Super-Brain Ralf Rangnick zeigt sich auch daran, welche Hürden sie auf sich nehmen - Kein Weg ist zu weit. Ein eindrucksvolles Beispiel dafür ist ÖFB-Anhänger Thomas G., der von Österreich mit dem Fahrrad nach Düsseldorf reiste.

© Facebook ×

In einem Video auf Facebook sagte er: "Nur noch 12km! Hurra Hurra Österreich ist da!". Und auch andere Fans, egal ob im Urlaub, in der Arbeit oder von zuhause präsentierten sich bereits in der Team-Wäsch.

Schnitzel is better than baguette

Die albanischen Fans machten es vor: Nach der 1:2-Niederlage gegen Italien zeigten sie ihre Enttäuschung, indem sie vor den italienischen Anhängern Spaghetti zerbrachen. Ähnliche Szenen spielten sich nun auch in Düsseldorf ab. Die Hauptrolle übernahmen diesmal unsere ÖFB-Fans, die vor den Augen der französischen Anhänger ein Baguette in zwei Hälften brachen. Doch damit nicht genug: Ein Österreicher hielt ein Schild mit der Aufschrift "Schnitzel is better than Baguette" in die Höhe. Hoffentlich trifft das am Abend auch unsere Burschen zu!