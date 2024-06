Wir sind Pausen-Tabellenführer: DAS wäre unser Achtelfinal-Gegner

Nach 45 Minuten am letzten Spieltag führt die ÖFB-Elf und ist am Weg die Gruppe D auf Platz 1 zu beenden.

Mit Unterstützung der Polen im Parallel-Spiel gegen Frankreich würden wir tatsächlich als Gruppensieger in das Achtelfinale aufsteigen und ersparen uns alle Rechenspiele, wann wir, wo gegen wen spielen könnten.

Für unsere EURO-Helden würde es jetzt sogar den doppelten Lohn geben. Denn durch den sensationellen Triumph bestreiten wir beim derzeitigen Stand das letzte Achtelfinal-Spiel am 2. Juli gegen den Zweiten der Gruppe F und hätten Zeit zur Regeneration.

Türkei, Tschechien oder Georgien?

Portugal steht in Gruppe F bereits als Gruppensieger fest. Heißt: Am Mittwoch (ab 21 Uhr) entscheidet sich der zweite Platz zwischen der Türkei, gegen die wir erst im März 6:1 gewinnen konnten, Tschechien und EM-Debütant Georgien.

Sollten uns der Aufstieg in das Viertelfinale gelingen, kommen keine weiteren Reisestrapazen auf uns zu. Denn dann würde man am 6. Juli erneut in Berlin spielen.

Trostpflaster auf Platz 2

Doch auch, wenn die Franzosen ihr Spiel noch für sich entscheiden, würden wir mit Platz 2 jede Menge Grund zur Freude haben und wüssten den Fahrplan bis ins Finale. In Düsseldorf würden wir auf den Zweiten der Gruppe E treffen . In dieser Gruppe ist wirklich noch alles offen. Rumänien, Belgien, die Slowakei und die Ukraine stehen vor dem letzten Spieltag am Mittwoch(18 Uhr) mit jeweils drei Punkten da.

Rumänien, Slowakei, Belgien oder Ukraine?

Stattfinden würde diese Partie am Montag (18 Uhr). Im Falle eines Aufstieges wartet auf unser Nationalteam die erste längere Reise. Man würde in diesem Fall in Hamburg auf den Sieger des Portugal-Achtelfinales treffen. Nach dem möglichen Halbfinale in München würde es erst im Endspiel zurück nach Berlin gehen, wo unsere ÖFB-Helden ihr Camp haben.