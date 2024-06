»Raus-Klausel« hinfällig: Nagelsmann verlängert bis 2026

Nach einer rumpeligen Vorbereitung hat der Nagelsmann-Express rechtzeitig zur Heim-EM in die Spur gefunden. Sechs Punkte nach zwei Spielen erinnern an das „Sommermärchen“ bei der Heim-WM 2006.

Das Achtelfinale hat einen angenehmen Nebeneffekt für Julian Nagelsmann: Die „Reißleinen-Klausel“ (wäre beim Vorrunden-Aus zum Tragen gekommen) in seinem Vertrag wird hinfällig, der jüngste EM-Trainer aller Zeiten bleibt bis 2026 Bundestrainer.

Dream-Team Dank Nagelsmann

Nagelsmann hat in den vergangenen Wochen und Monaten offenbar alles richtig gemacht: Er brachte Ruhe in die verunsicherte Truppe (nach VorrundenAus bei der EM 2021 und bei der WM 2022). Er überredete Toni Kroos (34) zum Comeback im Nationalteam. Er stärkte Ilkay Gündogan als Kapitän. Er schweißte die ohnehin toll harmonierenden Offensiv-Youngsters Florian Wirtz und Jamal Musiala (beide 21) noch mehr zusammen („Wusiala“). Und: Nagelsmann (36) hielt am zwei Jahre älteren Manuel Neuer (38) im Tor fest – auch nach dessen langer Verletzungspause, trotz immer wieder aufkommenden Tormann-Diskussionen. Gestern bedankte sich Neuer mit Giganten-Paraden gegen Ungarn, mit der er die Null festhielt.