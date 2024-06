Schottland und Ungarn im Spiel der letzten Chance

Nur mit einem Sieg in ihrem direkten Duell am Sonntag (21 Uhr/live ORF 1) in Stuttgart dürfen Schottland und Ungarn bei der Fußball-EM noch auf das Achtelfinale hoffen.

Die Schotten haben dank ihres bisherigen Zählers im Spiel am Sonntag (ab 21 Uhr im Sport24-LIVETICKER) die Nase leicht vor den punktelosen Ungarn, auch ihnen reicht ein Remis aber wohl nicht. Schottland-Coach Steve Clarke hat Personalsorgen in der Defensive. Die Schotten, die nach der 1:5-Auftaktwatschen gegen Deutschland am Mittwoch mit hartem und aggressiven Spiel der Schweiz beim 1:1 einen Punkt abrangen, darf damit in Gruppe A selbst noch mit Platz zwei spekulieren; auch wenn die Tordifferenz für die Eidgenossen spricht, die bereits vier Punkte auf ihrem Konto haben (-4 für Schottland, +2 für die Schweiz). Clarke muss allerdings weiter auf den gesperrten Ryan Porteous verzichten, am Freitag trat mit Kieran Tierney ein anderer Verteidiger wegen einer Oberschenkelblessur sogar die Heimreise an. McTominay setzt auf 12. Mann Mittelfeldmotor Scott McTominay und sein schottisches Team werden neben ihren stimmgewaltigen und zahlreichen Fans zumindest den Vorteil haben, dass sie gegen eine ungarische Mannschaft, die nach zwei Niederlagen mit dem Rücken zur Wand steht, auf Konter setzen können. Die Ungarn müssen das Spiel machen, um die drei Punkte zu holen, die jedoch möglicherweise nicht ausreichen, um unter die vier besten Drittplatzierten zu kommen. Lesen Sie auch Deutsche planen gegen Ungarn nächste Tor-Party Der mehr als geglückte Auftakt der deutschen Nationalmannschaft in die Heim-EM hat die Fußball-Euphorie im Gastgeberland noch einmal befeuert.

Stuttgart, 21 Uhr/live ORF 1,

Schiedsrichter: Facundo Tello (ARG) SCHOTTLAND: 1 Gunn - 13 Hendry, 5 Hanley, 26 McKenna - 2 Ralston, 4 McTominay, 14 Gilmour, 3 Robertson - 7 McGinn, 11 Christie - 10 Adams

Es fehlen: Tierney (Abreise nach Oberschenkelverletzung), Porteous (gesperrt) UNGARN: 1 Gulacsi - 14 Bolla, 6 Orban, 24 Dardai - 5 Fiola, 8 Nagy, 13 Schäfer, 11 Kerkez - 20 Sallai, 10 Szoboszlai - 19 Varga