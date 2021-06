Schweden-Star schockt mit Horror-Foul

Danielson traf Artem Besedin voll am linken Knie und sah dafür rot.

Die Ukraine hat sich das letzte Viertelfinalticket bei der paneuropäischen Fußball-EM gesichert. Die Truppe von Coach Andrij Schewtschenko setzte sich am Dienstagabend in Glasgow gegen Schweden erst dank eines Treffers von Artem Dowbyk in der Verlängerung in der 121. Minute mit 2:1 durch. Nach 90 Minuten war es 1:1 gestanden. Im Kampf um den Halbfinaleinzug geht es für den Tabellendritten von Österreich-Pool C am Samstag (21.00 Uhr) in Rom gegen Deutschland-Bezwinger England.

Horror-Foul

Für den Aufreger des Spiels sorgte Marcus Danielson. Der Schwede traf in der Verlängerung den erst kurz zuvor eingewechselten Artem Besedin voll am linken Knie und wurde völlig zurecht ausgeschlossen. Besedin musste verletzt vom Platz.