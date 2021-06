× So läuft meine Reise ins Wembley

EM-Achtelfinale, gegen Italien, im legendären Wembley-Stadion - was gibt es Geileres? Und ich bin dabei!

Eigentlich war eine Reise nach London undenkbar, ohne im Anschluss in Quarantäne zu müssen. Doch der ÖFB macht es möglich, organisierte kurzerhand einen eigenen Charter in Englands Hauptstadt. Abf lug ist heute Vormittag, Rückkehr nach Österreich am Sonntag. Doch die Reise ist an Bedingungen geknüpft! Tower Bridge anschauen? Fish and Chips essen? London genießen? Von wegen! Wir Journalisten sind in einer eigenen Corona-Bubble untergebracht. Heißt: Kein Kontakt zur Außenwelt, keine Spaziergänge an der Themse, kein Bier im englischen Pub. Stattdessen sind wir im Hotel gefesselt, dürfen das Zimmer nur verlassen, um zum Abschlusstraining und dem Match zu reisen.

Nächstes Highlight meiner Europa-Reise

Aber das nehme ich für dieses Spektakel gerne in Kauf! Denn eines ist klar: Nach zwei Mal Bukarest und ein Mal Amsterdam wartet morgen d a s nächste irre Spektakel auf mich -und das im Fußball-Tempel Wembley. Jetzt fehlt nur noch ein Österreich-Sieg!