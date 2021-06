So stellt Jogi Löw gegen Ungarn auf

Die Aufstellungen für den Thriller um den Aufstieg der Gruppe F sind da!

In München steigt das Duell zwischen Deutschland und Ungarn. Die DFB-Elf meldete sich nach der Auftakt-Pleite gegen Frankreich mit dem 4:2-Erfolg über Portugal eindrucksvoll zurück. "Insgesamt eine klasse Leistung. Tolle Einstellung, tolle Moral. Wir haben zu Recht in der Höhe gewonnen", sagt Bundestrainer Joachim Löw. Heute will Jogi mit dieser Elf gegen Ungarn (Coach: Marco Rossi) an die Leistung anschließen.

Aufstellung Deutschland:

1 Neuer - 4 Ginter, 5 Hummels, 2 Rüdiger - 6 Kimmich, 8 Kroos, 21 Gündogan, 20 Gosens - 19 Sane, 10 Gnabry, 7 Havertz



Aufstellung Ungarn:

1 Gulacsi - 21 Botka, 6 Orban, 4 At. Szalai - 7 Nego, 15 Kleinheisler, 8 Nagy, 13 Schäfer, 5 Fiola - 20 Sallai, 9 Ad. Szalai