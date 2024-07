× Spanien oder England: Wer soll Europameister werden?

Nach 31 mitreißenden Fußball-Tagen neigt sich die EURO 2024 in Deutschland dem Höhepunkt zu. Am Sonntag (21 Uhr/ live auf ServusTV) steigt das heiß ersehnte Finale zwischen Spanien und England. Doch wer hat den Titel mehr verdient?

Vor dem mit Spannung erwarteten EM-Finale am Sonntag (ab 21 Uhr, live im Sport24-Liveticker) gehen die Meinungen der Fußballfans ordentlich auseinander. Krönt sich Spanien zum vierten Mal zum Europameister oder holt sich England nach 58 langen Jahren erstmals wieder einen Titel? Wer hat es Ihrer Meinung nach mehr verdient? Stimmen Sie jetzt ab!

Spanien: Der Rekordjäger

Die Spanier feierten mit sechs Siegen aus sechs Spielen bislang eine fulminante EURO: „La Roja“ spazierte durch die „Hammergruppe“ mit Kroatien (3:0) und dem bald entthronten Europameister Italien (1:0) sowie Albanien (1:0), ließ im Achtelfinale gegen Überraschungsteam Georgien nichts anbrennen (4:1), schaltete im Viertelfinale Gastgeber Deutschland (2:1 n.V.) aus und hebelte im Halbfinale auch Frankreichs Defensive aus (2:1). Damit stehen die Spanier zum fünften Mal in einem EM-Finale. Dreimal konnten sie bisher den Titel holen (1964, 2008, 2012), 1984 setzte es die einzige Finalniederlage gegen den damaligen Gastgeber Frankreich. In Berlin kann Spanien Deutschland distanzieren und zum alleinigen Rekord-Europameister aufsteigen.

England: Der ewige Herausforderer

Der Finalweg des amtierenden Vize-Europameisters hingegen gestaltete sich ein wenig holpriger. In der Gruppenphase wurde Serbien knapp 1:0 geschlagen, danach folgten zwei Remis (Dänemark 1:1, Slowenien 0:0). Erst in der K.-o.-Phase erfolgte der Weckruf bei Bellingahm und Co.: Auch wenn das Überraschungsteam aus der Slowakei erst in der Verlängerung (2:1 n.V.) geschlagen wurde. Im Viertelfinale überwand die Southgate-Truppe gegen die Schweiz endgültig ihr Elfmetertrauma (1:1, 5:3 i.E.), und stellten im Halbfinale auch noch ihre Comeback-Qualitäten unter Beweis. Nach 0:1-Rückstand gegen die Niederlande drehten Harry Kane und Superjoker Ollie Watkins (91.!) das Spiel zugunsten der „Three Lions“.