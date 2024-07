Taufte Messi Youngster Yamal zum nächsten Barca-Wunder?

Nicht viele können behaupten von Fußball-Superstar Lionel Messi gebadet worden zu sein. Doch eines der Wunderkinder vom FC Barcelona kann das.

Über den FC Barcelona zu sprechen ohne dabei sofort an Fußball-Ikone Lionel Messi zu denken, ist unmöglich. Der Superstar schloss sich bereits mit 13 Jahren der Jugendakademie der Katalanen an und erlebte ab da eine glanzvolle Karriere, von der viele Profis nur träumen können. Mit 474 Toren in 520 Spielen wurde der 37-Jährige nicht nur zum Rekordtorschützen der Blaugrana, sondern auch zum Gesicht des Klubs.

Die großen Fußstapfen zu füllen, die Messi mit seinem emotionalen Abgang 2021 hinterließ ist eine fast unmögliche Aufgabe. Genau das soll jetzt ein 16-jähriges Wunderkind schaffen: Lamine Yamal. Dabei haben das neueste Barca-Juwel und der argentinische Weltmeister schon vor Jahren aufeinander getroffen - unter kuriosen Umständen.

Messi gab Yamal "Wunder-Bad"

Transfer-Guru Fabrizio Romano teilte auf Instagram ein Bild aus dem Jahr 2007, das die Fußballwelt im Sturm eroberte. Darauf ist ein junger Messi zu sehen, der ein Baby badet. Bei dem Neugeborenen handelt es sich um niemand anderen als Yamal, der zu diesem Zeitpunkt noch nicht einmal ein Jahr alt war. Der Schnappschuss entstand im Rahmen eines Wohltätigkeits-Projekts.

Möglicherweise hat Messi in diesem Moment seine "Fußball-Kräfte" an Barcas neue Hoffnung Yamal weitergegeben.