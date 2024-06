Kahl für den Pokal: Undav fordert von Müller Titel-Glatze

Die Aussicht auf einen kahlgeschorenen Thomas Müller könnte das DFB-Team bei der Heim-EURO extra anheizen!

Spaßvogel und Mittelstürmer Deniz Undav (VfB Stuttgart) kündigte an, dem 34-jährigen Müller eine Glatze zu rasieren, wenn Deutschland am 14. Juli in Berlin Europameister wird. Der Münchner ist im Lager der DFB-Elf aber nicht der einzige, dem bei Undavs Vorschlag graue Haare wachsen.

Müller x Undav. Die Kombi die es gebraucht hat ???????????? pic.twitter.com/J8QhBnqier — TheRealKeen #KompanySZN????⚪️ (@SchieckKeenan) June 4, 2024

Rüdiger: "der Schönste ist er nicht"

Abwehrchef Antonio Rüdiger konnte sich bei der Pressekonferenz in Herzogenaurach ein Lachen nicht verkneifen: „Glatze? Thomas? Dann müssen wir alles geben, um das zu sehen“, meinte der Champions-League-Sieger von Real Madrid und fügte schmunzelnd hinzu: „Ich glaube, der Schönste ist er nicht mit Glatze.“

Müller kontert Undav

"Lieber Deniz, ich bin sehr stolz auf mein Haupthaar, dementsprechend braucht es da noch einiges an Überzeugungsarbeit. Aber falls wir ins Finale kommen sollten, hast du ja noch ein paar Wochen Luft. Toi, toi, toi bei deinem Vorhaben!"