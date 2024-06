Zwei Neue(r) Rekorde in frischer Wäsch'

Viel zu tun hatte DFB-Goalie Manuel Neuer beim 5:1-Sieg gegen die Schotten ja nicht.

In Hälfte eins gelang der „Tartan Army“ nicht ein einziger Schuss aufs Tor. Nach Seitenwechsel fiel der Freistoß in der 50. Minute auch in die Kategorie harmlos.

Stressiger wurde es für den DFB-Keeper dafür kurz vor Anpfiff zum Eröffnungsspiel. Die Mannschaften standen bereits in den Startlöchern, da wurde Neuer noch einmal zurückgepfiffen, musste zurück in die Kabine. Der Grund: Neuer hatte ein schwarzes Multifunktions-Shirt unter seinem kurzärmeligen Torwart-Trikot. Die Farbe ähnelt den dunkelblauen Jerseys der Schotten zu sehr. Das gefiel Schiedsrichter Clement Turpin gar nicht. Neuer musste sich umziehen. Erst dann konnte die EURO starten.

Und mit der frischen „zweiten Wäsch“ stellte Neuer bei der Neuauflage des deutschen Sommermärchens gleich zwei Rekorde auf. Mit 38 Jahren ist er der erste deutsche Nationalspieler, der älter als der Bundestrainer ist – Julian Nagelsmann wird im Juli 37. Außerdem ist der fünffache Welttorhüter zum fünften Mal in Folge der älteste deutsche Spieler in der Startelf des Auftaktspiels bei einer EM oder WM.