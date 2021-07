Die verrückte Geschichte von Jordan Pickford

Fünf Spiele am Stück ohne Gegentor - In der Geschichte der EURO hat das nur ein Tormann geschafft, Jordan Pickford. Doch dem Engländer ist in der Vergangenheit nicht nur Ruhm widerfahren.

Auch beim klaren Sieg gegen die Ukraine, musste Englands Torhüter nicht hinter sich greifen. Somit ist er nicht nur Rückhalt der einzigen übergebliebenen Nationalmannschaft mit einer weißen Weste, Pickford brach auch einen Rekord von Manuel Neuer. Denn der 27-Jährige ist nun fünf EM-Matches am Stück ohne Gegentor, davor hielt der Deutsche den Rekord mit vier Spielen.

Torhüter-Problem der "Three Lions" gelöst

In der Geschichte der englischen Nationalmannschaft gab es immer wieder Probleme auf der Torwart-Position. Doch Jordan Pickford bewies seine Stärken auch schon bei der WM 2018, bei der er zum Elferheld avancierte. Nach drei Gegentoren in der Vorrunde, trafen die "Three Lions" im Achtelfinale auf Kolumbien. Nach Verlängerung stand es 1:1 und die Engländer, die noch nie zuvor ein Elfmeterschießen für sich entscheiden konnten, gewannen zum ersten Mal in ihrer Geschichte, bei einer WM ein Shoutout. Pickford, der zwei Elfer parieren konnte, stieg zum Held der Nation auf.

Nicht überall gefeiert

Doch trotz seiner grandiosen Paraden im Tor, wird immer wieder Kritik an ihm geübt. Sowohl auf der Linie, als auch mit dem Fuß, ist Pickford einer der Besten der Welt. Viele Experten kritisieren aber seine Strafraum-Beherrschung und auch seine ständigen Ausfälle seien nicht optimal. Neben dem Platz sorgt der Everton-Keeper immer wieder für Skandale. Im Jahr 2019 war er bei einem Pub-Besuch in Sunderland in eine Schlägerei verwickelt. Sein Arbeitgeber tischte ihm damals eine saftige Geldstrafe auf.

Brutale Grätsche im Herbst sorgt erneut für Aufsehen

In der abgelaufenen Saison, im Herbst, wurde ein weiteres Mal negativ über ihn berichtet. Im Merseyside-Derby gegen den FC Liverpool verletzte der Keeper Liverpool-Star Virgil van Dijk schwer. Der Niederländer riss sich ein Außenband und verpasste nicht nur die ganze restliche Saison, sondern auch die Europameisterschaft. Pickford grätschte den Verteidiger auf brutalste Weise um und wurde trotzdem nur mit einer gelben Karte verwarnt. Der Wut der Liverpool-Fans war so groß, dass der Goalie und seine Familie sogar Morddrohungen erhielten.

Mit einem Europameistertitel könnte er diese Taten wohl in Vergessenheit geraten lassen. Die Engländer treffen am Mittwoch in London auf Dänemark. Im Finale, ebenfalls in London, würde entweder Italien oder Spanien warten.