Trotz Traumtor: TV-Experte attackiert Bellingham

Christoph Kramer meckert über die Spielweise des England-Stars.

Ein wahres Traumtor von Jude Bellingham in der 95. Minute bewahrte England vom frühen EM-Aus gegen die Slowakei. Die Three Lions konnten sich schließlich in der Verlängerung durchsetzen und treffen nun im Viertelfinale auf die Schweiz.

Während ganz England den 21-jährigen Real-Star feiert, kommt von Christoph Kramer Kritik. Der ZDF-Experte stört sich an der Spielweise Bellinghams. „Er ist ein herausragender Spieler. Er muss nur insgesamt aufpassen, dass er nicht anfängt, Allüren zu bekommen in dem ganz jungen Alter“, so der Weltmeister von 2014.

"Hoffe, er reflektiert etwas"

„Was ich immer ganz schlimm finde, ist, wenn man vor den eigenen Spielern abwinkt. Da hatte er heute ein paar Gesten drin - aber auch schon in den letzten Spielen“, so Kramer weiter. „Dieses theatralisch Fouls ziehen, gelbe Karten fordern und liegen bleiben“, kritisiert der Experte weiter. „Er muss aufpassen, dass das jetzt nicht in eine ganz blöde Richtung läuft. Ich hoffe, dass er sich in der Sommerpause etwas reflektiert.“