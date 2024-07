"Brenzlige Situation": Mbappé mit Polit-Appell vor Viertelfinale

Vor der entscheidenden zweiten Runde der Parlamentswahlen in Frankreich hat Fußball-Superstar Kylian Mbappé erneut dazu aufgerufen, einen Wahlsieg des rechtsnationalistischen Rassemblement National (RN) zu verhindern.

"Es ist eine brenzlige Situation. Wir dürfen nicht erlauben, dass unser Land in die Hände dieser Leute fällt", sagte der 25-Jährige am Donnerstag in Hamburg bei der Pressekonferenz zum EM-Viertelfinale gegen Portugal.

In der ersten Runde der Parlamentswahl am vergangenen Wochenende war RN stärkste Kraft geworden, vor dem neuen Linksbündnis und dem Mitte-Lager von Präsident Macron auf Platz drei. Erst in der entscheidenden zweiten Wahlrunde am kommenden Sonntag entscheidet sich die Zusammensetzung der Nationalversammlung. "Ich hoffe, dass sich am Ergebnis noch etwas ändert und dass die Leute die richtigen Parteien wählen", sagte Mbappé.