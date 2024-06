Italien vor Mission Titelverteidigung

Bei der EURO in Deutschland macht sich Italien auf die Mission Titelverteidigung.

Mit einem 1:0-Sieg im letzten EURO-Vorbereitungsspiel konnte Italien gegen Bosnien noch einmal ein wenig Selbstbewusstsein tanken - dank eines Treffers von Marko Arnautovics Inter-Kollegen Davide Frattesi (38.). Nach dem enttäuschenden Torlos-Remis im Test gegen die Türkei, war allerdings auch der Generalproben-Erfolg eine mühsame Angelegenheit.

Italien zuletzt mit schwachen Leistungen

Die "Azzurri" machen seit ihrem triumphalen Finalsieg im Londoner Wembley 2021 (3:2 n.E gegen England) schwere Zeiten durch. Für die Weltmeisterschaft in Katar 2022 qualifizierten sich unsere Nachbar nicht einmal. Mit Coach Luciano Spalletti, der Napoli vergangenes Jahr zum Meistertitel führte, wollen die Italiener in Deutschland wieder alte Stärke zeigen. Dort jagen Federico Chiesa und Co. nicht nur den zweiten EM-Titel in Folge sondern auch den insgesamt dritten Italien-Erfolg bei dem Turnier (1968, 2021).