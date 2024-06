"Klar ungenügend": Erster EM-Wirbel wegen Rasen

Die Schweizer beklagen sich über die Bedingungen in Stuttgart.

Endlich ist es so weit: In drei Tagen beginnt die Europameisterschaft in Deutschland. Zahlreiche Teams haben bereits ihre EM-Quartiere bezogen und beginnen nun mit der Intensiv-Vorbereitung auf die ersten Spiele.

Aufregung gab es beim ersten Training der Schweiz in Stuttgart. Für die Schweiz gab es beim ersten Training in Stuttgart. Die Eidgenossen waren mit den Platzverhältnissen alles andere als zufrieden. Die Qualität des Rasens sei „klar ungenügend“, beklagte sich Nationalmannschaftsdirektor Pierluigi Tami im Anschluss an die öffentliche Einheit im Stadion der Stuttgarter Kickers. Man sehe sich bereits nach Alternativen um.

Die Schweiz trifft zum Auftakt am Samstag auf Ungarn. Weitere Gegner in der Gruppe A sind Schottland und Gastgeber Deutschland.