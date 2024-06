Pinkel-Panne bei Slowenien-Star Sesko

Die ganze Mannschaft musste auf ihren Superstar warten.

Das Duell zwischen Dänemark und Slowenien hat den Fans am Sonntag ein 1:1 (1:0) und damit das erste Remis der Fußball-Europameisterschaft in Deutschland beschert. Die Dänen brachten dabei in Stuttgart die Führung durch Christian Eriksen (17.) genau drei Jahre und vier Tage nach dessen Herzstillstand im EM-Spiel gegen Finnland nicht über die Zeit. Die spät erwachten Slowenen kamen durch Erik Janza (77.) noch zum etwas glücklichen Ausgleich.

Stark präsentierte sich einmal mehr der Ex-Salzburger Benjamin Sesko. Der 22-Jährige war einer der besten Spieler auf dem Platz, sorgte aber nach dem Spiel für Stress bei seinem Team.

Der Leipzig-Star musste zur Dopingkontrolle, hatte dort aber offenbar Probleme beim Wasserlassen. Die Folge: Das komplette Team musste im Bus auf Sesko warten, kam verspätet zum Flughafen in Stuttgart und konnte erst mit 41 Minuten Verspätung Richtung Paderborn abheben.

Am Donnerstag geht es für Slowenien gegen Serbien, ehe zum Abschluss Top-Favorit England auf Sesko und Co. wartet.