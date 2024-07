Lamine Yamal (16) kostet 1 Milliarde Euro

Der FC Barcelona legt Preis-Schild für sein neues Wunderkind fest.

Spaniens Teamchef Luis de la Fuente freute sich über den "Geniestreich", Englands Gary Lineker jubelte über "die Geburt eines Superstars". Lamine Yamal hat sich mit seinem Zaubertor bei Spaniens Halbfinal-Erfolg gegen Frankreich bei der Fußball-EM endgültig in den Geschichtsbüchern verewigt. Er ist mit 16 Jahren und 362 Tagen jüngster Torschütze in der Historie von Europas Kontinentalturnier.

Am Samstag feiert Yamal 17. Geburtstag

Am Tag vor dem Finale am Sonntag am 15. Juli in Berlin wird Lamine Yamal Nasraoui Ebana, wie der nahe Barcelona geborene Sohn einer Auswanderin aus Äquatorialguinea und eines Marokkaners mit vollem Namen heißt, 17 Jahre alt. Einen speziellen Wunsch habe er nicht. "Nur gewinnen, gewinnen, gewinnen", sagte das Supertalent des FC Barcelona.

Paris bot 250 Millionen Euro

51 Spiele (7 Tore) hat der Schüler von La Masia für den Club in jungen Jahren bereits bestritten. Zu Barcelona ging er mit sieben Jahren, nachdem sein Talent beim Kicken in Parks des sozial benachteiligten Vororts Rocafonda aufgefallen war. Der Vergleich mit Lionel Messi liegt auf der Hand. So wie Argentiniens Weltmeister wäre auch Yamal beinahe bei Paris St. Germain gelandet. Die Franzosen boten 250 Millionen Euro, Barcelona lehnte ab und legten die Ausstiegsklausel fest. Wer Yamal aus seinen bis 2026 laufenden Vertrag rauskaufen will muss 1 Milliarde Euro zahlen!