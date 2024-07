UEFA zog vor Finale positive Turnier-Bilanz

Portugal will Frankreich in Final-Neuauflage von 2016 erneut schocken 2016 im Finale, 2021 in der Gruppenphase und diesmal am Freitag (21.00 Uhr/live ServusTV) in Hamburg im Viertelfinale: Portugal und Frankreich duellieren sich im dritten Fußball-EM-Turnier in Folge.