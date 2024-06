Verboten! Keine Flaggen von Israel und Palästina auf Berliner Fan-Meile

Weil die Stadt Berlin dem Nahost-Konflikt bei der Euro keine Bühne bieten will, sind auf der Fan-Meile in Deutschlands Hauptstadt nur Flaggen vor Nationen erlaubt, die bei der Euro teilnehmen.

Jetzt ist es offiziell: In den Fanzonen am Brandenburger Tor und am Reichstag in Berlin haben sich die Veranstalter dagegen ausgesprochen, dass palästinensische und israelische Flaggen geschwungen werden. Erlaubt sind dort lediglich Fahnen von Mannschaften, die auch wirklich zum Teilnehmerfeld der Europameisterschaft gehören.

Freitag starten die Übertragungen

Die Fanzone vor dem Reichstag wird alle 51 EM-Spiele auf riesigen Leinwänden zeigen, während auf der Hauptbühne vor dem Brandenburger Tor 14 bzw. 15 Spiele übertragen werden. Mit dabei sind natürlich die drei deutschen Vorrunden-Spiele und das Achtelfinale in Berlin. Falls es eine deutsche Beteiligung gibt, werden auch die Spiele vom Viertelfinale bis zum Endspiel am 14. Juli dort ausgestrahlt. Am Brandenburger Tor wird die Fan-Meile schon am Mittwoch mit Konzerten eröffnet.

Sicherheit großes Thema

"Sicherheit hat die oberste Priorität für uns, sowohl für die Länder als auch für den Bund", verlautbarte die deutsche Innenministerin Nancy Faeser bei der Eröffnung des "International Police Cooperation Center" in Neuss. "Wir sind sehr, sehr gut vorbereitet und daher hoffe ich, dass es friedliche, sichere Spiele werden."