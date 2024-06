Weiterer Meilenstein für Manuel Neuer

Der deutsche Kult-Fußball-Star Manuel Neuer darf auch bei dieser EM nicht fehlen. Erneut beschützt er das Tor der Deutschen und erreichte obendrauf im Duell gegen Ungarn einen weiteren Karriere-Gipfel.

Manuel Neuer schreibt Geschichte! Im zweiten EM-Gruppenspiel gegen Marco Rossi´s Männer stellte der 38-jährige Titan zwischen den Pfosten einen Meilenstein auf: Mit seinem 17. Einsatz bei einer Europameisterschaft zog er mit niemand Geringerem als der italienischen Torwartlegende Gianluigi Buffon gleich.

Seit über einem Jahrzehnt Nr.1

Seit dem Turnier 2012 stand der Bayern-Kapitän in jedem EM-Spiel im Tor und behauptet sich damit seit bereits über einem Jahrzehnt als unumstrittene Nummer eins. Seine Glanzleistung im Spiel gegen Ungarn, als er den Knaller-Freistoß von Dominik Szobozlai (26.) mit einer Wahnsinnsparade entschärfte, unterstrich einmal mehr seine Klasse. Erreicht die DFB-Elf das EM-Finale am 14. Juli in Berlin kann Neuer seine Marke noch auf 22 EM-Einsätze schrauben. Den deutschen EM-Rekordspieler Bastian Schweinsteiger (18 Spiele) kann er aber schon am Sonntag (21 Uhr/ServusTV) im abschließenden Gruppenspiel gegen die Schweiz in einholen.