Wunderkind Yamal & sein Bruder sorgen für den süßesten EURO-Moment

Erfolg ist bekanntlich am schönsten, wenn man ihn mit den Liebsten teilt. Das dachte sich auch Spaniens Wunderkind Lamine Yamal, als er nach dem 2:1-EM-Triumph gegen England für den wohl süßesten Moment der EURO 2024 sorgte.

Nur einen Tag nach seinem 17. Geburtstag erlebte Lamine Yamal eine Nacht, die nicht nur in seine persönliche Geschichte eingehen wird, sondern auch in die Annalen des spanischen Fußballs. Mit einem hart umkämpften 2:1-Sieg gegen die starken Engländer sicherte sich die spanische Nationalmannschaft den vierten Europameisterschaftstitel. Doch damit nicht genug: Das Juwel aus Barcelona wurde zudem als bester Nachwuchsspieler des Turniers ausgezeichnet.

Diesen Triumph feierte Yamal dann nach dem Abpfiff mit seiner Familie. Doch was die Herzen der Fans wirklich berührte, waren die emotionalen Momente nach der Pokalvergabe. Lamine schnappte sich seinen kleinen Bruder Keyne und präsentierte ihm stolz nicht nur seine Trophäe, sondern spielte mit ihm auch im Glitzerregen auf dem Rasen. Diese Bilder sind bereits jetzt Kult: Lamine, den Pokal fest in den Händen haltend, während er seinen Bruder umarmt und beide in die Kamera strahlen.

»Er gewinnt mit neun die WM«

Diese Szenen haben im Netz bereits zahlreiche Kommentare hervorgerufen. Ein User schrieb: "Bringt ihn in einer Wanne mit Wasser zu Messi, damit er ihn segnen kann, bitte. Wir haben Stürmer für die nächsten 40 Jahre." Ein anderer witzelte: "Sein Bruder wird die WM gewinnen, wenn er neun Jahre alt ist."