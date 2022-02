ÖSV-Adler im Training im Spitzenfeld

Der Auftakt in die olympischen Skisprung-Bewerbe der Männer ist am ersten Trainingstag für die Österreicher durchaus geglückt.

Bis auf Daniel Tschofenig landete von der Normalschanze in Zhangjiakou jeder aus dem rot-weiß-roten Quintett in drei Versuchen zumindest einmal in den Top sechs. Stefan Kraft wurde zweimal Vierter, Daniel Huber Zweiter und Sechster. Den ersten Heat entschied Manuel Fettner für sich, Jan Hörl wurde im dritten Sechster. Tschofenigs bester Rang: 19.

Neben Fettner waren der Norweger Halvor Egner Granerud und der aus Russland kommende Jewgenij Klimow je einmal die Nummer eins. Nicht am Start waren wie angekündigt corona-bedingt die Norweger Daniel Andre Tande und Johan Forfang. Die zweite Trainingssession ist für Freitag (7.00 Uhr MEZ) angesetzt. Danach wird ÖSV-Cheftrainer Andreas Widhölzl entscheiden, welche vier Aktiven seines Teams am Samstag (7.20) in die Qualifikation für den am Sonntag (12.00) angesetzten Bewerb gehen.

Huber freute sich, den Rhythmus auf der Schanze "Snow Ruyi" rasch gefunden zu haben. "Hat gleich sehr viel Spaß gemacht." Aber: "Die Konkurrenz schläft nicht. Einfach dranbleiben und von Sprung zu Sprung weiterdenken." Kraft bilanzierte nach dem Kennenlernen ebenfalls zufrieden, weiß aber über seinen Sprung: "Hundertprozentig stabil ist es nicht." Eventuell tue er sich auf der kleinen, weil langsameren Schanze leichter, so Kraft. "Es hat dreimal gut hingehauen und das motiviert."