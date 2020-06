tierschutz

Auf der Krim-Halbinsel in Russland adoptiert eine Ziege ein verwaistes Rehkitz.

In einem Tierpark auf der Halbinsel Krim sorgt die Ziegen-Dame Rosa für das Überleben eines Rehkitzes. Das verwaiste Kitz wurde von Pilze-Sammlern gefunden und anschließend in den Tierpark gebracht. Dort wird es auf den Namen Silberhuf getauft und der Ziege in deren Obhut übergeben. Rosa nimmt das Kitz an und füttert es mit ihrer Milch. Damit ist das Überleben des kleines Rehs gesichert.

