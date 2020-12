tierschutz

Claudia und Beat Troxler beenden die Nutztier-Haltung auf ihrem Bauernhof, der zum Lebenshof wird.

Der Eichenmoos-Hof in Büron, einem Ort im Kanton Luzern in der Schweiz, war lange Zeit ein klassischer Bauernhof mit Nutztierhaltung. Schweine wurden gemästet. Milchkühe gehalten. Kälber, die am Hof geboren wurden von ihren Müttern getrennt und verkauft. Claudia und Beat Troxler, die den Hof bewirtschaften, machen mit der Nutztierhaltung Schluß. Aus dem Bauern- wird ein Lebenshof.

Das Landwirte-Paar verwandelt ihre Wirtschaft in den Lebenshof Aurelio, wie es dem News-Portal zentralplus erzählt. Kühe werden nicht mehr besamt. Kälber bleiben bei ihren Müttern. Je nach Platz werden andere Tiere aus Schlachthöfen gerettet und bekommen bei den Troxlers eine neue Heimat. Die beiden Landwirte verlagern ihre Produktion weg von tierischen Produkten hin zu veganer Milch und zwar zu Hafermilch.

Woher der Sinneswandel bei Beat Troxler, der vor sechs Jahren den Eichmoos-Hof von seinen Eltern kam, ist rascher erklärt. Der landwirtschaftliche Betrieb wirft, aufgrund seiner Größe, eine zu geringe Wertschöpfung ab. Hohe Investitionen in die Automatisierung im Stall würde es notwendig machen bis zu 200 Kühe in den Stall zu stellen. Ab dieser Nutztier-Menge wäre ein Bestehen am Markt möglich. Weitere einschneidende Erfahrungen mit Nutztieren und der Tierhaltung führten dazu, dass im Frühjahr dieses Jahres der Ausstieg aus der Nutztierhaltung beschlossen wurde.

Seither läuft der Prozess der Umstellung des Betriebes auf einen Lebenshof. Die Erhaltung der Tiere soll über Patenschaften erfolgen. Das Einkommen des Landwirte-Paares kommt künftig aus der Produktion von Hafermilch. Claudia und Beat Troxler ernähren sich überwiegend vegan. Claudia ist seit 20 Jahren Vegetarieren und lebt seit drei Jahren vegan.

