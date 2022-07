Das Elfenbein-Handelsverbot in Großbrittanien tritt in Kraft

Der Handel mit Elfenbein ist in Großbritannien endlich verboten und wird mit hohen Geldstrafen oder Freiheitsentzug bestraft.

Seit Juni 2022 ist das Handeln mit Elfenbein nicht mehr legal. Dafür setzt sich der International Fund for Animal Welfare (IFAW) bereits seit einigen Jahren ein. Wer sich daran nicht hält und erwischt wird, muss mit einer Geldstrafe von knapp 300.000 Euro oder bis zu fünf Jahren Haft rechnen. Dabei ist es unwichtig, wie alt das Elfenbein ist. Es gibt lediglich einige wenige Ausnahmen wie Gegenstände mit sehr geringem Elfenbein-Anteil, Musikinstrumente oder Verkäufe an berechtigte Museen und seltene, bzw. wichtige Gegenstände. Dafür gibt es ein digitales System, in welche die ausgenommenen Gegenstände registriert und zertifiziert werden können.

In zwei Wochen über 900 Elfenbein-Gegenstände

Eine vom IFAW im Jahr 2021 durchgeführte Kurzstudie ergab, dass während eines Zeitraums von nur zwei Wochen über 900 Gegenstände aus Elfenbein in Großbritannien gehandelt wurden: von Schmuck über Dekorationsgegenstände bis zu Gehstock-Griffen.

„Das ist ein guter Tag für Elefanten. Der IFAW hat sich lange und mit viel Engagement für die Verabschiedung des Handelsverbots eingesetzt, damit Großbritannien sich nicht mehr am blutigen Geschäft mit Elfenbein beteiligt“, erklärt James Sawyer, der IFAW-Regionaldirektor Großbritanniens auf der Website. „Wir haben uns sehr gefreut, als dieses wichtige Gesetz 2018 verabschiedet wurde. Umso frustrierender war es, dass es bis zu seinem Inkrafttreten solche Verzögerungen gab. Wir hoffen nun, dass andere Länder dem Beispiel Großbritanniens folgen werden und ebenfalls ihre nationalen Elfenbeinmärkte konsequent schließen.“

Auch in anderen Regionen und Ländern ist der Elfenbeinhandel in unterschiedlicher Weise verboten oder eingeschränkt, wie u. a. in Hongkong, China, Singapur, Israel und den USA. Die EU hat allerdings die bisher strengsten Verbote erlassen. Großbritannien hofft auf Nachahmer, um die Elefanten nachhaltig zu schützen.

Unsere Tiere – Das große oe24.TV-Tierschutzmagazin von Sonntag, 10. Juli 2022, hier in voller Länge sehen.

Nächste Ausgabe Unsere Tiere: 17. Juli 2022, 18:30 Uhr.