Amazonas in Flammen: Tiere sterben

Waldbrände im bolivianischen Amazonas haben laut Videos der lokalen Regierungen am Freitag den 17. November, Naturreservate, indigene Gemeinschaften und Dutzende von Tieren erreicht.

Laut Berichten starben Fauna wie Hirsche, Tapire, Nagetiere und verschiedene Vogelarten an einer Kohlenmonoxidvergiftung. Im Dorf Bibosi in Rurrenabaque, im Nordwesten Boliviens, kämpfen Feuerwehrleute und Freiwillige mit Wasserschläuchen und Plastikeimern gegen die Flammen, aber die Trockenheit der letzten Monate hat die Wasserversorgung der Flüsse verringert und beeinträchtigt die Löscharbeiten. Laut dem neuesten Bericht des bolivianischen Umweltministeriums wurden im November über 96.686 Brandherde entdeckt. Inzwischen versammelten sich Umweltaktivisten am Freitag in der Hauptstadt Boliviens, um Maßnahmen zur Bekämpfung der Brände im Andenland zu fordern, die die Flora zerstören und sie töten.

DEMONSTRANTIN, NATALY ZAMORA, SAGT: "Millionen von Tieren sterben. Unsere Mutter Erde stirbt. Unsere Vegetation, Fauna und Flora verschwinden. Es gibt tausende von Tieren. Die Feuerwehrleute vor Ort können das Feuer immer noch nicht löschen. Wir wollen, dass ein nationaler Notstand erklärt wird, weil wir wollen, dass unser Land sicher ist."

BOGOTÁ - Der indigene Führer Tomas Candia hofft, dass die leichten Regenfälle, die in dieser Woche über Teilen des Amazonas-Regenwaldes Boliviens begannen, sich ausbreiten und helfen werden, Dutzende von Waldbränden in dem naturreichen südamerikanischen Land zu löschen.

Die Brände verwüsten die trockene Savannen-Grasländer, Wälder und landwirtschaftliche Gebiete hauptsächlich im Osten Boliviens, und zwangen die Regierung, Anfang dieses Monats den Notstand auszurufen.

In diesem Jahr wurden laut Regierung bisher 1,1 Millionen Hektar (2,7 Millionen Acres) verbrannt.

Aber die bolivianische gemeinnützige Friends of Nature Foundation (FAN) schätzt, dass die verbrannte Fläche doppelt so groß ist, hauptsächlich aufgrund des Einsatzes von Feuer zur Rodung von Ackerland, verschärft durch hohe Temperaturen und Trockenheit.

Candia, der die Konföderation der indigenen Völker des östlichen Boliviens (CIDOB Organica) leitet, sagte, dass die lokalen Gemeinschaften schwer von der COVID-19-Pandemie und den Waldbränden getroffen worden seien.

"Wir brauchen Hilfe, um unser Territorium wiederherzustellen, was mindestens 10 Jahre dauern wird", sagte er der Thomson Reuters Foundation.

"Die Wälder sind unser Zuhause und unser Markt. Die Situation ist für uns kritisch, weil die Brände unsere Heilpflanzen, Früchte, Nahrungspflanzen und unsere Biodiversität verbrannt haben", sagte er.

Im Jahr 2019 zerstörten die schlimmsten Waldbrände in der Geschichte des Landes über 6 Millionen Hektar im bolivianischen Amazonasgebiet.

Die wiederkehrenden Brände, angefacht durch zunehmende Entwaldung und intensivere Dürreperioden durch die Erderwärmung, haben nach Ansicht von Umweltschützern auf einen Mangel an Maßnahmen zur Brandvorbeugung und -kontrolle sowie auf unzureichende Investitionen in die Brandbekämpfung hingewiesen.

Mit einer neuen Regierung, angeführt vom designierten Präsidenten Luis Arce von der Partei Movimiento al Socialismo (MAS), fordern Waldexperten und indigene Führer die Regierung auf, in nachhaltige Landwirtschaft und Forstwirtschaft zu investieren und Feuerwehrleute besser auszurüsten, um die Brände nachhaltig einzudämmen.

Die überwiegende Mehrheit der Brände in Bolivien ist das Ergebnis menschlicher Aktivitäten, bei denen unkontrolliertes Verbrennen zur Vorbereitung zuvor entwaldeter Flächen für die Landwirtschaft im großen Maßstab eingesetzt wird.

"Die Bauern wollen verkaufen und kommerzialisieren. Wir wollen es bewahren. Das ist der Unterschied", sagte Candia.

Seit den 1990er Jahren haben aufeinanderfolgende Regierungen - einschließlich der 13-jährigen Regierung des ersten indigenen Präsidenten Boliviens, Evo Morales - die Ausweitung des Sojaanbaus und der Rinderzucht gefördert.

Solche Förderungen für die Nahrungsmittelproduktion und -souveränität Boliviens seien entscheidend und sollen zu robustem wirtschaftlichem Wachstum beigetragen haben.

Marcos Teran, Leiter der Bolivian Association for Research and Conservation of Ecosystems in the Andean-Amazon (ACEAA), sagte, dass die Gesetze des Landes das Vordringen der landwirtschaftlichen Grenze begünstigen.

"Die Entwaldung nimmt jedes Jahr zu, indem Land für die großflächige Landwirtschaft gerodet wird. Das ist ein riesiges Problem", sagte Teran, ein Biologe und Tropenökologe.

Erlaubnisse zum Verbrennen von Land seien aufgrund der Pandemie ausgesetzt worden, bemerkte er. "Aber wir sehen immer noch Wellen großer Waldbrände, auch in geschützten Gebieten", fügte er hinzu.

Das bolivianische Gesetz erlaubt es Kleinbauern, Genehmigungen zum Verbrennen von Land auf kontrollierte Weise zu beantragen, wie es seit Jahrhunderten gemacht wird, aber diejenigen ohne Genehmigung werden selten strafrechtlich verfolgt.

"Die nächste Regierung muss sich darauf konzentrieren, ihre Fähigkeit zu verbessern, die Brände zu kontrollieren, sobald sie ausbrechen, und diejenigen zu verfolgen, die Land ohne Genehmigung verbrennen", sagte Teran.

"Waldbrände sind jedes Jahr ein wiederkehrendes Problem, und bisher sind wir als Land noch nicht in der Lage gewesen, dies anzugehen."

Eine Möglichkeit, Waldbrände einzudämmen, besteht darin, sich auf nachhaltige Landwirtschaft zu konzentrieren, die wiederum helfen kann, die Entwaldung einzudämmen, so Vincent Vos, ein niederländischer Biologe und Forscher, der in Bolivien lebt.

Im Laufe der Jahre hätten Regierungspolitiken, einschließlich Kraftstoffsubventionen, hauptsächlich ausländische Agrarbetriebe begünstigt, während kleinen lokalen Bauern kaum geholfen werde, sagte er.

"Trotz der Tatsache, dass die Hälfte des bolivianischen Territoriums von Wald bedeckt ist, gibt es kaum Gesetzgebung, die eine nachhaltige Waldnutzung fördert, und noch weniger Regierungsprogramme", sagte Vos.

Der Staat sollte Bauern unterstützen, Brasilianische Nüsse, Açaí-Beeren und Kakao als alternative, umweltfreundlichere Nutzpflanzen anzubauen, fügte er hinzu.

Der Klimawandel heizt auch Waldbrände in Bolivien und anderen Teilen Südamerikas an, sagen Wissenschaftler. Steigende Temperaturen, unregelmäßige Niederschläge und lange Trockenperioden, die mit der globalen Erwärmung verbunden sind, machen die Wälder trockener und heißer.

"Zusätzlich zu Regierungspolitiken, die die Ausdehnung der landwirtschaftlichen Grenze fördern, muss man auch klimatische Faktoren wie längere trockene Monate berücksichtigen, die das Risiko von Bränden erhöhen", sagte Teran.

"Das ist eine perfekte Voraussetzung dafür, dass Brände erneut auftreten."

Umweltschützer sagen, dass die zunehmende Entwaldung in Brasilien die Wasserkreisläufe und Niederschlagsmuster in der gesamten Amazonasregion beeinflusst und zu trockenerem Wetter und trockeneren Wäldern führt.

Die Nachbarländer Boliviens - Argentinien, Paraguay und Brasilien - kämpfen ebenfalls damit, bedeutende Waldbrände in diesem Jahr einzudämmen.

Anfang dieses Monats erklärte Paraguay aufgrund von Bränden, die weite Teile des trockenen Chaco-Waldes zerstörten - Heimat ausgedehnter Rinderfarmen, Jaguare und indigener Stämme - den nationalen Notstand.

Experten für Waldbewirtschaftung drängen die neue Regierung Boliviens dazu, die Investitionen in die Brandschutzprävention zu erhöhen, indem sie lokale Feuerwehrleute mit Ausrüstung ausstatten und schulen, um die Brände zu bekämpfen und die Zerstörung zu begrenzen.

