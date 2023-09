Die SPÖ NÖ fordert abermals ein Verbot von Vollspaltböden

Der Verein gegen Tierfabriken hat am Montag von Schweinen mit blutigen Ohren, offenen Abszessen, entzündeten Augen und geschwollenen Gelenken in einem Betrieb im Bezirk St. Pölten berichtet. Inzwischen gehören solche Aufnahmen schon zur Norm in Österreich.

„Dieses unsägliche Tierleid in Niederösterreich muss endlich gestoppt werden!“, fordert SPÖ-Landesparteivorsitzender Kontroll-Landesrat Sven Hergovich endlich Taten von der schwarz-blauen Landesregierung: „Wie bereits in den Koalitionsverhandlungen fordern wir ein Verbot von Vollspaltböden! Denn dass das große Tierleid in Niederösterreich, welches durch die Vollspaltböden verursacht wird, rechtmäßig geschieht und von rechtlichen Rahmenbedingungen geschützt wird, darf nicht mehr einfach so hingenommen werden!“

Letztes Jahr wurde der SPÖ-Antrag abgelehnt

SPÖ-Tierschutzsprecher LAbg. Rainer Spenger erinnert daran, dass ÖVP und FPÖ noch letztes Jahr im NÖ Landtag einen diesbezüglichen SPÖ-Antrag, der mitunter auch ein Verbot von Vollspaltböden zur Folge gehabt hätte, abgelehnt haben: „Diese teilweise miserable Lage der Tiere liegt auch in der Verantwortung der Landespolitik, die in diesem Bereich leider zu oft wegschaut und lieber ihr Klientel statt Tiere schützt! Und wenn Landeshauptfrau Mikl-Leitner unlängst im ORF-Interview erzählt, dass es für Tiere, die in Niederösterreich nicht gut gehegt und gepflegt werden, ja Tierschutzhäuser gibt, dann weiß man auch, wie wichtig der Tierschutz dieser Partei ist, nämlich gar nicht wichtig. Für die SPÖ ist klar: Es braucht ein sofortiges Verbot von Vollspaltböden!“

Vollspaltenböden werden in Österreich ab 2040 verboten

Schon seit Jahren deckt der VGT das Tierleid in der konventionellen Schweinehaltung auf. Besonders der Vollspaltenboden stellt einen zentralen Grund für die artwidrige Haltung von Schweinen in Österreich dar. Die VGT-Kampagne gegen diese Haltungsform hat im Juli 2022 zu einem gesetzlichen Verbot geführt, das aber erst 2040 in Kraft treten soll. Dazu muss bis Ende 2026 im Rahmen des IBEST Plus Projekts die neue, ab dann als Mindeststandard vorgeschriebene, Haltungsform entwickelt werden. Tierschutzorganisationen wie der VGT sollten involviert werden. Bisher gab es jedoch noch kein einziges Treffen dazu und es wurde nichts unternommen.

DDr. Martin Balluch, Obmann des Vereins ist besorgt: „Die Zeit drängt, in 2 Jahren soll ein fertiges Konzept zur neuen Schweinehaltung der Fachstelle für Tierhaltungssysteme zur Begutachtung vorgelegt und ab 2028 ins Gesetz geschrieben werden. Ab dann muss diese Haltungsform als Mindeststandard für Neubauten und ab 2040 für alle Betriebe gelten. Doch so oft wir auch bei den zuständigen Stellen nachfragen, werden wir nur hingehalten. Ich fürchte, man versucht, diese Termine einfach verstreichen zu lassen und damit die eh schon viel zu langen Übergangsfristen noch weiter hinaus zu zögern. Und das alles auf dem Rücken der Tiere, denen man jetzt schon eine Wartezeit von 18 (!) Jahren zumutet, bis der unsägliche Vollspaltenboden Geschichte ist.“

Tierleid in der üblichen Vollspaltenboden-Buchtenhaltung

Schweine leiden als hoch-intelligente und sensible Tiere in der üblichen Vollspaltenboden-Buchtenhaltung schnell an immenser Frustration und Langeweile. Der Beton-Vollspaltenboden ist nicht nur schmerzhaft und unbequem, sondern bietet in den kahlen Buchten auch überhaupt keine Beschäftigung für die Tiere. Das dürftig eingesetzte Beschäftigungsmaterial ist in diesem, jetzt aufgedeckten Betrieb offenbar laut den Fotos und Videos zu wenig oder zum Teil gar nicht vorhanden. Somit bleibt den Tieren nur die Beschäftigung mit sich selbst und ihren Artgenossen und Artgenossinnen. Die Schweine beginnen, sich zu beißen und Ohren oder Schwänze abzunagen. Vor allem schon vorhandene Verletzungen, z.B. durch Ohrnekrosen, fördern weitere Verletzungen. Es kommt zu blutigen Wunden und sogar zu vollständigen Amputationen.

Die neu entstandenen und dem Verein gegen Tierfabriken übermittelten Aufnahmen zeigen dutzende Schweine mit blutigen Ohren, Schweine mit offenen Abszessen, entzündeten Augen und geschwollenen Gelenken. Die rund 1000 Schweine in diesem AMA-Betrieb müssen auf dem immer noch erlaubten Beton-Vollspaltenboden leben, der auch im Jahr 2023 die verbreitetste Haltungsart für Mastschweine in Österreich ist. Auch ein totes Schwein liegt in einer Bucht und wird von den anderen Schweinen angekaut. Beschäftigungsmaterial hängt offenbar vielfach im Stallgang, statt in den Buchten. Der VGT hat umgehend Anzeige erstattet.

