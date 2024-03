Dritter Elefant in Tansania binnen sechs Monaten getötet

Einem Bericht der Humane Society International zufolge wurde ein weiterer „Super-Tusker“-Elefantenbulle aus der Elefantenpopulation von Amboseli im Wildtier-Managementgebiet Enduimet in Tansania erschossen und getötet.

Die Tötung fand während einer von Kilombero North Safaris durchgeführten Jagdexkursion statt und soll angeblich einen prominenten amerikanischen Trophäenjäger aus Texas beteiligt haben. In einer Erklärung wurde enthüllt, dass "bis zum 10. März weitere drei Lizenzen erteilt wurden, was Alarm auslöste und die Integrität der Elefantenpopulation von Amboseli gefährdete".

Dies ist angeblich der dritte „Super-Tusker“, der in den letzten sechs Monaten in der Nähe der tansanisch-kenianischen Grenze erschossen wurde. „Super-Tusker“, auch bekannt als „Hundertpfünder“-Elefanten, sind männliche Elefanten mit mindestens einem Stoßzahn, der 100 Pfund (45 kg) wiegt. Es wird angenommen, dass es in Afrika nur noch etwa 50 gibt. Sie sind von entscheidender Bedeutung für die Stabilität in Elefantengesellschaften sowie in ihren Lebensräumen und Ökosystemen.

Dr. Audrey Delsink, Elefantenverhaltensexpertin und Wildtierdirektorin von Humane Society International/Africa, sagte im Interview mit der HSI Organisation: „Es ist jenseits des Verständnisses, dass wieder einmal ein ikonischer 'Super-Tusker' Afrikas Opfer der unerbittlichen Verfolgung durch Trophäenjäger geworden ist. Der intrinsische Wert, den diese Bullen für die Elefantengesellschaft durch ihre Genetik, als Träger sozialen Wissens und als Eckpfeiler der Umwelt bringen, ist unersetzlich. Erwachsene Bullen sind entscheidende Einflussfaktoren innerhalb der Population und haben für die Zukunft junger Männchen eine große Bedeutung.“

Und weiter:

„Es ist ein Mythos, dass sie entbehrlich sind, wenn sie das Alter von 40 Jahren überschreiten. Dies ist nicht das Ende ihres Zuchtalters, sondern wenn sie ihre höchste reproduktive Leistungsfähigkeit erreichen, und sie sollten nicht sinnlos in ihrer Blütezeit niedergestreckt werden. Die Tötung dieser ikonischen Tiere ist nicht nur eine biologische Tragödie, sondern auch eine moralische Tragödie und ein Fleck auf dem Gewissen der Menschheit“, erklärte Delsink.

ElephantVoices, Big Life Foundation und die Amboseli Trust for Elephants veröffentlichten eine Erklärung, in der sie „ein Ende der Elefanten-Trophäenjagd im Enduimet-Gebiet Tansanias“ forderten. „Die Amboseli-Population umfasst erwachsene Männchen mit einigen der größten Stoßzähne des Kontinents aufgrund der besonderen genetischen Zusammensetzung dieser Elefanten“, heißt es in der Erklärung. „Etwa 30 erwachsene männliche Elefanten über 25 Jahre nutzen das Enduimet-Gebiet und darüber hinaus in Tansania als Teil ihres Lebensraums. Enduimet ist seit einem halben Jahrhundert ein bevorzugtes Gebiet für eine bestimmte Gruppe erwachsener Männchen.“

Elefanten sind gemäß Anhang II des Übereinkommens über wandernde Arten gelistet, dem sowohl Kenia als auch Tansania angehören. Die Auflistung fördert die Zusammenarbeit zwischen den Ländern, um Erhaltungs- und Managementziele für gelistete Arten zu erreichen. Seit 1995 wurde ein Moratorium für die Trophäenjagd auf diese grenzüberschreitende Elefantenpopulation zwischen Kenia und Tansania zwischen den Nationen vereinbart. Nach fast 30 Jahren wurde dieses Moratorium gebrochen, als südlich der Grenze in Tansania zwei „Super-Tusker“ getötet wurden, bevor es zu diesem dritten Vorfall kam.

Studien haben gezeigt, dass männliche Elefanten mit zunehmendem Alter mehr Energie in die Fortpflanzung investieren. Erwachsene Elefantenbullen wie diese „Super-Tusker“ bewegen sich während der Musth, dem periodischen Zustand intensiver testosterongesteuerter sexueller Aktivität, doppelt so schnell und drei Mal so weit. Daher haben die „bewusste Auswahl“ älterer „überzähliger“ Männchen, die von Jägern ins Visier genommen werden, negative Auswirkungen auf die gesamte Elefantengesellschaft und können zu einem Zusammenbruch der Population oder langfristigen negativen Veränderungen führen. Die einseitige Entfernung dieser älteren Amboseli-Bullen durch die Trophäenjagd stellt eine massive Bedrohung für diese wandernden Tiere dar.

Erwachsene Elefantenbullen fungieren auch als Vorbilder für jüngere Männchen. Die Tötung dominanter Elefantenbullen führt zum Verlust wichtigen sozialen Wissens und Erfahrungen, von denen diese jüngeren Tiere lernen. Ohne Führung können die jungen Bullen in riskante Umgebungen geraten und aggressiver werden, was zu physischen Auseinandersetzungen und damit verbundenen Verletzungen sowie zu einer einem Anstieg der Mensch-Wildtier-Konflikten führen kann.

Dr. Joyce Poole, Mitbegründerin und wissenschaftliche Leiterin von ElephantVoices, sagt: „Fünfzig Jahre Forschung an bekannten Individuen aus Amboseli haben gezeigt, dass Männchen zwischen 35 und 55 Jahren die Hauptzüchter sind. Jäger, die behaupten, dass ältere Männchen „totes Holz“ seien, sind einfach ignorant gegenüber der Wissenschaft. Männchen, denen die Chance gegeben wird, ein hohes Alter zu erreichen, zeugen überproportional viele Nachkommen und geben ihre Gene an die nächste Generation weiter. Indem große stoßzähnige Männchen getötet werden, schädigen Jäger die Elefantengesellschaft, beeinträchtigen das seltene Genpool von Amboseli für große Stoßzähne und beeinträchtigen das zukünftige Tourismuspotenzial.“

Nach einer Jagd ist es üblich, dass Teile des Elefanten als Trophäen genommen werden. Es wird behauptet, dass in diesem Fall der Kadaver des Elefanten absichtlich verbrannt wurde, um das Unrecht zu verbergen, diesen Bullen zu einer weiteren Statistik in der stetig abnehmenden, bereits fragilen Population der "Super-Tusker"-Elefanten zu machen.

Humane Society International setzt sich in über 50 Ländern für das Wohl von Tieren ein und arbeitet weltweit daran, die Bindung zwischen Mensch und Tier zu fördern, Hunde und Katzen zu retten und zu schützen, das Wohlergehen von Nutztieren zu verbessern, die Wildtiere zu schützen, tierversuchsfreie Tests und Forschung zu fördern, auf Katastrophen zu reagieren und Grausamkeiten gegen Tiere in all ihren Formen zu bekämpfen.

Weitere Infos finden Sie unter hsi.org