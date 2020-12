Tierschutz sollte nicht länger politischer Teil eines Ministeriums sein.

Tierschutz ist politisch immer irgendwo integriert, einem Ministerium zugeordnet. In vielen Fällen dem Landwirtschafts- oder auch dem Gesundheitsressort einer Regierung. Die Tierschutz-Organisation Peta tritt nun dafür ein, dass diese Zu- und Unterordnung nicht mehr länger halt- und tragbar ist und dessen bisherige Hierarchisierung obsolet ist.

Ein Tierschutzskandal folgt auf den nächsten – doch am System, Tiere im industriellen Maßstab für den Profit zu quälen, ändert sich nichts. Im Gegensatz zu Tiernutzern können Tiere ihre Interessen jedoch nicht selbst vertreten. Als Konsequenz werden in Landwirtschaftsministerien vorrangig die Interessen der Agrarindustrie und anderer Tiernutzer bedient. Dies zeigt sich fast täglich in Form von Verordnungen, Gesetzen und Stellungnahmen, die vor allem die Tiernutzer begünstigen. So stützt Peta seine Argumentation hinter der Forderung nach einem eigenen Tierschutz-Ministerium.

Tierschutz-Ministerium statt Ministerium mit Tierschutz-Agenden



Ein eigenständiges Ministerium für Tierschutz würde unseren Mitgeschöpfen einen angemessenen Stellenwert in unserer Gesellschaft verleihen, Kompetenzen bündeln und den politischen Einfluss der Industrie zurückdrängen, wird diese Forderung begründet.

Von Peta kam bereits im Oktober 2019 folgender diesbezüglicher Appell: "Die Gewalt gegen Tiere steht auch in anderen Einrichtungen an der Tagesordnung, besonders in Schlachthöfen und landwirtschaftlichen Betrieben. Unzählige Male haben Tierschützer Fälle von Tierquälerei aufgedeckt und kein einziger dieser Fälle konnte durch behördliche Kontrollen verhindert werden.

Wir fordern die Schaffung eines eigenen Ministeriums für Tierschutz, um weitere Tierquälerei nachhaltig zu verhindern. Ein Tierschutzministerium würde dem Thema den notwendigen Stellenwert in der Gesellschaft geben und mit gebündelten Kompetenzen vorgehen."

