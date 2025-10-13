Ein Herz für Hunde – Verantwortung beginnt vor der Anschaffung

Hunde sind treue Begleiter, beste Freunde und für viele Menschen echte Familienmitglieder.

Mit ihrer bedingungslosen Liebe, ihrer Lebensfreude und ihrem feinen Gespür für unsere Stimmung bringen sie Licht in unseren Alltag und schenken uns Wärme und Geborgenheit. Zum Welthundetag erinnert die Tierschutzorganisation VIER PFOTEN jedoch daran, dass die Haltung eines Hundes nicht nur Glück bedeutet, sondern auch Verantwortung – und zwar eine große.

„Viele unterschätzen, wie viel Aufwand, sowohl zeitlich als auch finanziell, hinter einem Hund steckt“, sagt Veronika Weissenböck, Kampagnenleiterin von VIER PFOTEN. „Die emotionale Sehnsucht nach einem Tier verdrängt oft die rationale Frage, ob man wirklich bereit dafür ist. Leider sind am Ende oft die Tiere die Leidtragenden.“ Tatsächlich werden jedes Jahr viele Hunde abgegeben, weil ihre Halter überfordert sind – sei es mit den Kosten, dem Zeitaufwand oder den Anforderungen an eine artgerechte Haltung.

Ein Hund braucht Bewegung, Aufmerksamkeit und Geduld. Drei Mal täglich Gassi gehen – bei jedem Wetter – gehört ebenso dazu wie regelmäßiges Training, Tierarztbesuche und gemeinsame Beschäftigung. Wer Vollzeit arbeitet, sollte sicherstellen, dass der Hund nicht zu lange allein bleibt oder eine zuverlässige Betreuung organisiert werden kann. Auch die Wohnsituation spielt eine große Rolle: Ein lebhafter Schäferhund wird sich in einer kleinen Stadtwohnung kaum wohlfühlen, während ein älteres, ruhigeres Tier dort vielleicht bestens zurechtkommt.

Neben Zeit und Liebe darf auch der finanzielle Aspekt nicht unterschätzt werden. Bereits die Erstausstattung mit Leine, Geschirr, Körbchen und Näpfen kostet einige Hundert Euro. Hinzu kommen Futter, Hundesteuer, Versicherungen und die regelmäßige tierärztliche Betreuung. Und im Krankheitsfall können hohe Kosten entstehen – eine Operation nach einem Unfall kann schnell mehrere Tausend Euro verschlingen. Wer sich also für ein Tier entscheidet, sollte auch einen finanziellen Puffer für Notfälle einplanen.

„Einen Hund zu haben ist wunderbar, aber eben auch anstrengend und kostspielig“, betont Weissenböck. „Wenn man nicht bereit ist, viel Zeit und Liebe zu investieren und wem die nötigen finanziellen Mittel fehlen, der sollte lieber davon absehen. Denn ein Tier, das vernachlässigt wird, leidet schrecklich.“

Doch wer sich bewusst entscheidet, einem Hund ein Zuhause zu schenken, wird reich belohnt. Hunde geben so viel Liebe zurück, wie man ihnen schenkt – oft sogar mehr. VIER PFOTEN rät allen Interessierten, sich vor der Anschaffung genau zu informieren und lieber im Tierheim nach einem passenden Gefährten zu suchen, statt einen Hund online zu kaufen. Denn dort warten viele wunderbare Tiere auf eine zweite Chance.

Ein Hund bedeutet Verantwortung, Zeit und Engagement – aber auch unendliche Freude, wenn Mensch und Tier wirklich zusammenpassen. Wer bereit ist, diesen Weg bewusst zu gehen, wird feststellen: Es gibt kaum etwas Schöneres, als das Leben mit einem vierbeinigen Freund zu teilen.