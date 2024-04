Entlaufene und verschreckte Pferde in der Londoner Innenstadt

Fünf Pferde sind in London durchgedreht, und mindestens vier Personen wurden verletzt. Die Armee wurde zur Hilfe gerufen, um die Tiere zu lokalisieren, so die Behörden in der britischen Hauptstadt am Mittwoch (24. April).

Die Tiere stürmten los und warfen ihre Reiter, die aus den Lifeguards und den Blues & Royals – der Household Cavalry bestanden, als sie die Stallungen im Hyde Park bei ihrer täglichen morgendlichen Übung auf einem zeremoniellen Paradeplatz im Zentrum von London, verließen.

Der Londoner Rettungsdienst meldete, dass die vier Personen an drei verschiedenen Orten verletzt worden seien.

Die Rettungsteams wurden zu Vorfällen in der Buckingham Palace Road, dem Belgrave Square und der Kreuzung von Chancery Lane und Fleet Street gerufen, um über separate Berichte von Vorfällen mit einem Pferd zu berichten. Chaos in London: Freilaufende Pferde verursachen Verkehrsunfall und Großeinsatz der Polizei Ein Video zeigte einen gesattelten Schimmel, der scheinbar blutüberströmt durch die Straße neben einem Rappen lief.

Auf einem Foto war zu sehen, wie eines der Tiere mit einem Taxi zusammenstieß. Ein schwarzer Geländewagen mit Blaulicht folgte den Tieren der Nachrichtenagentur PA zufolge. Die Polizei teilte mit, man habe "Kenntnis von mehreren frei laufenden Pferden in der Londoner Innenstadt". Man arbeite "mit Kollegen der Armee zusammen, um sie ausfindig zu machen", zitierte die britische Nachrichtenagentur einen Sprecher der Londoner Polizei. Rettungsdienst in London alarmiert Der Londoner Rettungsdienst wurde um 08:25 Uhr Ortszeit (0725 GMT) alarmiert, nachdem eine Person von einem Pferd auf der Buckingham Palace Road im Zentrum von London abgeworfen worden war, sagte ein Sprecher des Dienstes. "Der Vorfall läuft noch, und wir arbeiten mit unseren Partnern im Rettungsdienst zusammen", fügte der Sprecher am Mittwoch Nachmittag hinzu. City of London Police fängt zwei entlaufene Pferde ein Die City of London Police, die für den Finanzbezirk der Hauptstadt zuständige Behörde, sagte, dass Polizisten zwei Pferde eingedämmt hätten und sich darauf vorbereiteten, sie zur tierärztlichen Versorgung zu transportieren. Pferde sind Flucht- und Herdentiere. Das bedeutet, dass sie immer achtsam sind und bei Gefahr das Weite suchen. Viele Probleme, die zwischen Mensch und Pferd entstehen, können auf diesen Umstand zurückgeführt werden.