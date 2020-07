tierschutz

Drei Feldhasen-Junge wurde im Zuge von Häckselarbeiten auf einem Acker entdeckt und geborgen.

Vor wenigen Tagen kamen drei nur wenige Tage alte Feldhasenbabys in die von Vier Pfoten geführte Eulen- und Greifvogelstation Haringsee (EGS). Sie waren bei Häckselarbeiten auf einem Acker gefunden worden. Leider ist ein viertes Geschwisterchen in den Häcksler gekommen und gestorben. Da das Feld umgeackert wurde, haben die Arbeiter die Kleinen geborgen und in die EGS gebracht. Die Mutter konnte nicht gesichtet werden.

„Den drei Babys geht es sehr gut. Sie werden jetzt von einer Pflegerin mit Aufzuchtmilch und möglichst wenig menschlichem Kontakt gefüttert. Sobald sie groß genug sind, werden sie dann ausgewildert“, erzählt Brigitte Kopetzky von Vier Pfoten.



Feldhasenmütter können mehrmals im Jahr Babys zur Welt bringen. Meist sind es zwischen einem und fünf Jungen pro Wurf. Die Jungen liegen nur in den ersten Lebenstagen zusammen in einer Sasse, dann werden sie zum Schutz vor Fressfeinden von ihrer Mutter einzeln in kleine Feldmulden abgelegt. Dort warten sie ganz ruhig auf ihre Mutter, die nur wenige Male am Tag und in der Nacht vorbeikommt, um die Kleinen zu säugen.



„Ein Feldhasenbaby, das alleine gefunden wird, ist also nur in den seltensten Fällen verlassen und darf deshalb keinesfalls mitgenommen werden. Auch wenn es irrtümlich von einem Menschen berührt wurde, ist das kein Grund das Baby mitzunehmen. Die Mutter versorgt es auf jeden Fall weiter, auch wenn es nach Mensch riechen sollte“, erklärt Kopetzky.



Neben den natürlich vorkommenden Gefahren wie Beutegreifer stellen leider auch landwirtschaftliche Geräte eine große Gefahr für junge Feldhasen dar. Nur in den seltensten Fällen werden so kleine Tiere bei der Arbeit mit großen Maschinen auf einem Acker entdeckt. „Unsere drei Kleinen hatten also wirklich sehr großes Glück im Unglück“, stellt Kopetzky abschließend fest.

Informationen darüber, was zu tun ist, wenn man einen nachweislich verwaisten Feldhasen findet, können Interessierte auf der Website der EGS nachlesen!

