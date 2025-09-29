Gemeinsam laufen für Tiere – Der 14. Tierschutzlauf in Wien

Am 5. Oktober verwandelt sich die Wiener Prater Hauptallee wieder in eine Bühne für gelebten Tierschutz. Zum 14. Mal findet der Tierschutzlauf statt – ein Event, das Sport und Engagement für Tiere auf einzigartige Weise verbindet.

Heuer gibt es eine Premiere: VIER PFOTEN ist erstmals mit dabei, an der Seite der Veganen Gesellschaft, des Teams VEGAN.AT, des Wiener Tierschutzvereins und des Vereins gegen Tierfabriken. Damit wird der Lauf einmal mehr zu einem starken Signal für Zusammenhalt und Solidarität im Tierschutz.

Unsere Tiere – Das große oe24.TV-Tierschutzmagazin von Sonntag, 28.09.2025, hier in voller Länge sehen. Nächste Ausgabe Unsere Tiere: 05.10.2025, 18:30 Uhr

„Wir freuen uns sehr, dass wir nun an Bord sind, und natürlich werden auch zahlreiche VIER PFOTEN Kolleg:innen mitlaufen. Der Alltag von Tierschützer:innen ist oft unerfreulich genug, da das Leid der Tiere und diverse Missstände allgegenwärtig sind. Dieser Lauf ist eine wunderbare Gelegenheit, gemeinsam mit engagierten Tierfreund:innen auf unsere Anliegen aufmerksam zu machen und trotzdem Spaß zu haben“, sagt Eva Rosenberg, Direktorin von VIER PFOTEN, die selbst die Laufschuhe schnüren wird.

Mehr Infos gibt’s auf www.tierschutzlauf.at

Vom 100-Meter-Sprint für Kinder bis zum 10-Kilometer-Lauf für Ausdauernde ist für alle etwas dabei. Die schnelle, offiziell vermessene Strecke führt auf der Prater Hauptallee mit einem Abstecher in die Lusthausstraße – fünf Kilometer, die man entweder einmal oder für die Langdistanz doppelt absolviert. Neben den sportlichen Leistungen winken Punkte für den Wienläuft-Cup, vor allem aber kommt der gesamte Erlös der Tierschutzarbeit der Veganen Gesellschaft zugute.

Doch es geht nicht nur ums Laufen. Rund um die Bewerbe sorgt ein buntes Rahmenprogramm für Stimmung: pflanzliche Kulinarik, Infostände zu Tierschutzthemen, ein Kinderzelt und Live-DJ-Musik machen den Tierschutzlauf zu einem Fest für die ganze Familie.

Eines ist sicher: Wenn am 5. Oktober die Startschüsse fallen, laufen alle für dasselbe Ziel – für Tiere und für eine Zukunft, in der ihr Wohl selbstverständlich an erster Stelle steht.