Gerettet und geliebt – jetzt fehlen nur noch ihre Namen

Ein kleiner Karton, ein viel zu kalter Ort und das leise Winseln von Hundebabys – so begann die Geschichte, die im Tierschutzhaus Vösendorf zum Glück ein gutes Ende nahm.

Vor wenigen Tagen wurden zwei winzige Welpen, erst wenige Tage alt, im Freien entdeckt. Tierliebende Passantinnen und Passanten zögerten nicht lange und brachten die Kleinen zu Tierschutz Austria. Rasch war klar: Wo Welpen sind, da ist meist auch ihre Mutter nicht weit.

Kurz darauf kam ein weiterer Notruf aus Wien-Floridsdorf – ein Welpe war dort in einem Karton ausgesetzt worden. Ein Schicksal, das niemandem – und schon gar keinem Tier – widerfahren sollte.

Dann, nur zwei Tage später, das kleine Wunder: Die Hündin, gemeinsam mit einem weiteren Baby, wurde in derselben Gegend gefunden und sicher ins Tierheim gebracht. Plötzlich waren vier Leben gerettet – die kleine Familie wieder vereint.

„Wir hatten große Hoffnung, dass die Hündin ihre Babys wieder annimmt“, erzählt Stephan Scheidl, Tierheimleiter von Tierschutz Austria. „Doch der Stress der vergangenen Tage war einfach zu groß. Die drei Welpen werden nun liebevoll mit der Flasche aufgezogen, bis die Mama zur Ruhe gekommen ist.“

Zum Glück geht es allen gut: Die Kleinen trinken kräftig, sind neugierig – ein gutes Zeichen, dass sie sich stabil entwickeln.

Jetzt fehlt der Familie nur noch eines: ihre Namen.

Tierschutz Austria ruft daher alle Tierfreundinnen und Tierfreunde auf, kreative, liebevolle Namensvorschläge einzureichen – gesucht werden zwei Namen für die weiblichen Welpen, einer für das kleine Männchen und einer für die tapfere Hundemama.

Viele Menschen sind überrascht, wie oft Welpen im Tierheim landen. Allein in Vösendorf werden jedes Jahr über fünfzig von ihnen aufgenommen, versorgt und an neue Familien vermittelt – viele von ihnen, wie diese drei, völlig schutzlos und auf sich gestellt.

„Diese Tiere hatten einen schweren Start ins Leben“, sagt Pressesprecherin Aschauer. „Umso schöner wäre es, wenn ihre Namen ihnen ein Stück Glück und Zuversicht mitgeben.“

Namensideen können ab sofort über die Social-Media-Kanäle von Tierschutz Austria oder per E-Mail an info@tierschutz-austria.at eingesendet werden. Die schönsten Vorschläge werden in den kommenden Tagen vorgestellt.

Vier Leben, die eine zweite Chance bekommen haben – und jetzt nur noch auf das warten, was ihnen noch fehlt: ein Name und ein liebevolles Zuhause.