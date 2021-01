Hello Bello bringt Tierfutter nach Hause

Das Wiener Startup-Unternehmen versorgt Hunde mit auf sie abgestimmtem Futter.

Frisch und gesund soll Nahrung sein. Was für den Menschen bereits Standard ist, sollte es auch für unsere Haustiere werden. Dass auch unsere Hunde zuhause das beste Futter bekommen, das möchte das in Wien ansässige Jung-Unternehmen Hello Bello garantieren.

Hundefutter individuell



Das 2019 gegründete Startup verspricht "hochwertige, frische Zutaten, die in einem ausgeklügelten Produktionsprozess bei niedrigen Temperaturen schonen zubereitet werden". Dabei bleiben Vitamine, Spuren-Elemente und Nährstoffe erhalten. Das kommt wiederum dem Hund zuhause zugute. Hello Bello bereitet das Futter mit regionalen Zutaten zu und gewährleistet möglichst kurze Transportwege. Weiters wird mit den Kunden ein optimaler Futterplan per Konfigurator erstellt. Danach kommt das Hundefutter express ins Haus.

Hello Bello-Abo abschließen



Hello Bello ist ein Abo-System. Das Hundefutter wird nach Abschluß eines Bezugsvertrages alle 14 oder 28 Tage geliefert. Bestehende Abos können an die Bedürfnisse des jeweiligen Vierbeiners angepasst, jederzeit pausiert oder auch gekündigt werden.

Hello Bello startete im Oktober 2020 in den österreichischen Markt.

Unsere Tiere – Das große oe24.TV-Tierschutzmagazin von Sonntag, 17. Jänner 2021, hier in voller Länge sehen.

Nächste Ausgabe Unsere Tiere: 24. Jänner 2021, 18:30 Uhr.