tierschutz

Scooby wartet im Tierquartier Wien auf Menschen, die er auf langen Spaziergängen begleiten darf.

Scooby ist ein sogenannter "Listenhund". Der 10 Jahre junge American Staffordshire Terrier-Mischling ist ein, wie er seitens des Tierquartier Wien, wo er derzeit untergebracht ist, sehr freundlicher und zugänglicher Rüde. Er liebt seine Streicheleinheiten, verteilt gerne Schlabberbussis und genießt jede gemeinsame Beschäftigung.

Laufen, wutzeln, kraulen, kuscheln



Scooby zeigte sich in der Pflege bislang als gelehrig und sehr aufmerksam und möchte einem stets gefallen. Spaziergänge sind für ihn das Größte, er macht mit seinen PflegerInnen und seiner Patin öfter Ausflüge und genießt die Auszeit vom Tierheimalltag. Wutzeln im Gras, planschen im Teich und die ganze Umgebung erschnüffeln gehören hierbei zu seinen Lieblingsbeschäftigungen. Setzt man sich anschließend zu ihm aufs Sofa und krault ihn richtig schön durch, ja dann ist der Tag für Scooby perfekt. Mit Artgenossen dürfte er leider schlechte Erfahrungen gemacht haben.

Neues lernen



Seine zukünftigen Besitzer sollten ihm unbedingt langsam und vorsichtig an andere Hunde heranführen um ihm mit der Zeit auch sozialen Kontakt ermöglichen zu können. Im Tierquartier Wien übt der Rüde täglich und macht große Fortschritte. Scooby hat auch bereits im Zuge von Socialwalks einen Hundefreund gefunden. Auch an Grundkommandos wird fleißig geübt und der American Staffordshire Terrier-Mischling ist immer mit Feuereifer dabei, wenn es darum geht Neues zu lernen.

Körperlich und geistig fordern



Scooby entwickelt sich stets weiter und würde sich über ein Zuhause, in dem er weiter körperlich und geistig gefördert wird, sehr freuen. Er geht brav an der Leine, zeigt allerdings einen starken Jagdtrieb. Zukünftige Besitzer sollten also eine gewisse Standfestigkeit mitbringen. Er geht derzeit nur mit Maulkorb spazieren um etwaigen Verletzungen anderer Hunde und Tiere vorzubeugen. Mit einer Pflegerin hat er den verpflichtenden Hundeführschein positiv absolviert.

Scooby wünscht sich eine Familie ohne andere Tiere in einer ruhigen Wohngegend!



Unsere Tiere – Das große oe24.TV-Tierschutzmagazin von Sonntag, 3. Jänner 2021, hier in voller Länge sehen.

Nächste Ausgabe Unsere Tiere: 10. Jänner 2021, 18:30 Uhr.