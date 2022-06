Kein Applaus für Tierquälerei

Tiere sind keine Objekte über die man sich lustig macht - das ist die Message der Mitglieder des VGT, die in Wien vor dem Zirkus Safari am Margaretengürtel gegen das Tierleid in Zirkussen demonstrieren.

Die Demonstrant*innen vor dem Zirkus am Margaretengürtel betonen, dass die Tiere dort Tag und Nacht den Autoabgasen und dem Lärm der Straße ausgesetzt sind. In der Manege dann müssen die Tiere stressige Shows abliefern, die ihrer Gesundheit nicht gut tun. Hinter den Zelten ständen die Tiere auf Schotter - eine solche Haltung sei eigentlich überhaupt nicht erlaubt, weshalb der VGT Anzeige erstatten wolle. Versuche, die Tierquälerei anzusprechen, verliefen bis jetzt nicht erfolgreich. Eine Petition des VGT fordert nun ein Verbot von Tierzirkussen in ganz Österreich.