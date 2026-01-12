Kleine Hilfe in kalten Tagen: Futter für Vögel

VIER PFOTEN gibt Tipps, wie du jetzt heimischen Wildvögeln durch die frostigen Wintermonate helfen kannst.

Auch wenn sich die Sonne zwar blicken lässt, wird es für unsere heimischen Wildvögel bei den Minusgraden schwer, ausreichend Nahrung zu finden. Dabei brauchen sie gerade in dieser Zeit besonders viel Energie, um ihre Körpertemperatur zu halten. Einen gut gefüllten Futterplatz nehmen die Tierchen daher mit Freuden an.

Was solltest du dabei beachten?

Körnerfresser wie Finken oder Sperlinge freuen sich über Sonnenblumenkerne, Hanfsaat, Hirse oder ungesalzene Nüsse.

Weichfutterfresser wie Rotkehlchen und Amseln brauchen dagegen energiereiches Futter wie ungeschwefelte Rosinen, Haferflocken oder Obst, zum Beispiel kleine Apfelstücke.

Zusätzliche Energie liefern Fettquellen wie Meisenknödel

Nicht geeignet sind Brot oder Essensreste.

Das für Wildvögel schnell gefährlich werden. Brot enthält kaum Nährstoffe, quillt im Magen auf und verdirbt schnell. Gewürzte oder gesalzene Speisen stören den Wasserhaushalt und belasten die Verdauung.

Artgerecht sind naturbelassene Körner, Nüsse, Rosinen und Haferflocken – immer ohne Salz, Zucker oder Gewürze.

Wie sollte die Futterstelle aussehen?

Sie sollte vor Nässe geschützt und für Katzen unerreichbar sein. Besser sind mehrere kleine Futterstellen als eine große.

Sauberkeit ist dabei entscheidend: Verschmutzte Futterhäuschen sind ein Nährboden für Keime und Parasiten. Reinige Futterspender und Sitzstangen mindestens einmal pro Woche mit heißem Wasser und einer Bürste, entferne feuchte Futterreste täglich und trage am besten Handschuhe. So können Krankheiten verhindert werden.

Auch bei Meisenknödeln gibt es etwas zu beachten.

Fertigknödel in Plastiknetzen sind gefährlich, weil sich Vögel darin verfangen können. Sicherer sind wiederverwendbare Futterspender oder Drahtkörbe.

Ein einfaches Rezept dafür:

Schmelze 250 Gramm Pflanzenfett, rühre 250 Gramm Körnermischung aus Sonnenblumenkernen, Haferflocken und gehackten Nüssen ein – optional mit Rosinen. Abkühlen lassen, formen oder abfüllen und aufhängen.

Vögel sind außerdem für eine geeignete Wasserquelle sehr dankbar. Auch im Winter brauchen Wildvögel Trinkwasser. Stelle flache Schalen bereit und tausche das Wasser bei Frost täglich aus.

Wer jetzt richtig füttert, hilft nicht nur unseren heimischen Wildvögeln beim Überleben, sondern holt sich auch ein Stück Natur direkt vor die Haustür.Eine einfache Möglichkeit, aktiv zu helfen – und dabei faszinierende Beobachtungen zu machen.