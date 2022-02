Der Peta-Botschafter Sir Paul McCartney setzt sich gegen Tierversuche ein.

In Europa werden nämlich weiterhin Tierversuche zur Testung von Kosmetika durchgeführt. Infolge unterstützt McCartney nun die europäische Bürgerinitiative „Save Cruelty, Free Cosmetics“.

Schon seit langem ist McCartney für sein Engagement in Sachen Tierschutz bekannt. „Save Cruelty, Free Cosmetics“ ist eine von internationalen Peta-Organisationen, Dove, The Bodyshop und über 100 anderen Tierschutzorganisationen gestartete Kampagne, im Rahmen derer die EU aufgefordert wird ihr Verbot für Tierversuche in der Kosmetik aufrechtzuerhalten und zu stärken.



Doch die europäische Chemikalienagentur verlangt zur Testung kosmetischer Inhaltsstoffe weiterhin an Tierversuchen mit tausenden Kaninchen und Ratten festhalten zu können. Auch Sie können helfen, sich dem entgegenzustellen. Sollten Sie EU-Bürger*in sein, besuchen Sie die Kampagnen-Website und unterzeichnen auch Sie die Petition gegen Tierversuche in der Kosmetikbranche.

