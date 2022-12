Seit vier Jahren kann man zu Weihnachten den Tieren im Tierheim Parndorf "eine Freude machen".

Zu Weihnachten sind die Menschen besonders spendabel. "Wir machen die Aktion "Ein Weihnachtspackerl für die Tiere" jetzt seit vier Jahren", erzählt Tierheim-Leiterin Dr. Claudia Herka. "Nachdem ich immer noch keine Unterstützung vom Land bekomme, dient die Aktion dafür Futter und Sachspenden für die Tiere zu bekommen. Anders würde es nicht gehen. Wir sind wirklich davon abhängig."

Leute sind spendabel

Vor Weihnachten bringt man die Leute eher dazu etwas zu spenden, egal ob sie ein Tier haben oder nicht. "Deshalb haben wir die Aktion ins Leben gerufen. Im Vorjahr sind wir bis Juni mit dem Futter ausgekommen. Das ist eine große Hilfe."

Tier aussuchen

Auf der eigenen Homepage www.weihnachtspackerl.at kann man sich ein Tier aussuchen und bekommt dann per Mail eine Wunschliste. "Auf dieser Liste stehen mehrere Dinge. Die Leute können sich aussuchen, ob sie alle Sachen auf der Liste kaufen oder nur eines. Das bleibt jedem selbst überlassen." Die Packerl können dann selbst vorbei gebracht oder auch per Post geschickt werden. "Die großen Versandhäuser haben den Versand ohnehin meist gratis dabei", meint die Tierärztin. Mittlerweile sind auch schon viele Päckchen angekommen, Dr. Claudia Herka hofft aber noch auf mehr.

Viele Tiere

"Wir haben heuer vor allem zu Überwintern viele Tiere", schildert sie. "Herausragend sind vor allem die Igel, es sind rund 300 Tiere, die den Winter bei uns verbringen. Normalerweise habe ich 100 bis 150, heuer sind es doppelt so viele." Grund dafür war der warme September. "Da sind noch viele Igel zur Welt gekommen. So klein kommen sie aber nicht alleine über den Winter." Ein weiterer Grund ist, dass die Igel aus Wien, dem Burgenland und Niederösterreich nach Parndorf geschickt werden. "Es gibt ein paar Private, die Igel überwintern, aber das sind bestenfalls 10 bis 15 Tiere. So im Großen gibt es nur mich."

Katzenfutter für Igel

Die Igel bekommen über den Winter Katzenfutter vorgesetzt. "Das wird gut vertragen und ist leicht zu bekommen", weiß die Tierärztin. "Außerdem ist es kostengünstig." Denn so eine Schar an Igeln putzt ganz schön was weg.

Wer helfen möchte und den Katzen, Hunden, Igeln, Vögeln und anderen Tieren eine Freude machen möchte, kann das auf www.weihnachtspackerl.at tun.

