Tiere in Not

Neben humanitären Hilfsorganisationen haben sich in den letzten Tagen auch Tierschutzorganisationen auf den Weg in die Ukraine gemacht, um Tieren vor Ort zu helfen.

Seit Russland in die Ukraine einmarschiert ist, sind Millionen Menschen auf der Flucht- mit ihnen viele Haustiere. In der EU gelten allerdings strenge Regelungen was das Einreisen von Haustieren betrifft. Mitreisende Tiere, die nicht die entsprechenden Regelungen erfüllen, werden nicht in die EU gelassen. Daraufhin werden an den Grenzgebieten zahlreiche Tiere ausgesetzt.

Peta fordert die EU nun auf, die Einreisebestimmungen für Haustiere temporär zu vereinfachen und Quarantänestationen einzurichten. Peta plant außerdem 20 Tonnen Tierfutter in die Ukraine zu bringen.

