Spielen und wühlen ist wohlfühlen!

Das Schwein Anna aus tristem Stalleben auf Vollsspaltenböden gerettet, lebt jetzt auf.

Der Verein gegen Tierfabriken (VGT) wiederholt die Forderung, Vollspaltenböden in der Schweinemast, die Tierleid verursacht, aufzugeben. Am Beispiel des Schweines Anna, das vor einiger Zeit aus ihrem Leben auf Vollspaltenböden "gerissen" wurde und nun ein neues Leben auf Stroh und einer für Schweine artgerechten Umgebung mit Auslauf und Beschäftigung führt, argumentiert der VGT gegen die herrschende Situation in den Mastställen des Landes.

Schweine sind hochintelligent und brauchen daher eine geistige Stimulation, keine strukturlosen Böden und Wände, argumentiert der VGT zur Verbesserung der Schweinehaltung in Österreich.

Schweinehaltung muss verbessert werden

Die Entscheidung, was die gesetzlichen Mindestvoraussetzungen für die Haltung von Schweinen sein müssen, ist keinesfalls nur eine Frage der Ökonomie und der Arbeitserleichterung, so der VGT in einer diesbezüglichen Aussendung. Auch die Interessen der Schweine müssen berücksichtigt werden. Das aus einer Vollspaltenbodenhaltung befreite Schwein Anna gibt über die Sicht dieser Tiere Auskunft.

Im vierten am 13. April veröffentlichen Videobeitrag über Anna wird sie von VGT-Obmann Martin Balluch in ihrem neuen Domizil, in dem sie über 4 Hektar Wiese jederzeit betreten kann, besucht. Dort verbringt sie ihre Zeit damit, den reichhaltig strukturierten Boden zu untersuchen. In der Bucht mit kahlem Vollspaltenboden dagegen ist es unerträglich langweilig. Die Schweine leiden nicht nur physisch sondern auch psychisch, was sich u.a. im Ohren- und Schwanzbeißen manifestiert. Das sogenannte „Beschäftigungsmaterial“, das von der EU-Richtlinie von 2008 vorgeschrieben wird, bestand in Annas Bucht in der Schweinefabrik nur aus einem Stück Holz an einer Kette – für 20 Schweine. Das kann niemals die interessante Umgebung in der freien Natur ersetzen. Der Minimalkompromiss wäre dann zumindest ein tief mit Stroh eingestreuter, planbefestigter Liegebereich. Der Vollspaltenboden muss verboten werden, appelliert der VGT.

Vollspaltenboden ist eine Sackgasse

Balluch dazu: "Allen, die glauben, dass der Vollspaltenboden ein erträglicher Lebensraum für Schweine ist, sei ein Besuch bei Anna ans Herz gelegt. Sie wird jeden davon überzeugen, dass Schweine mit Betonspalten ohne Einstreu niemals zufrieden sein können. Der Vollspaltenboden ist eine Sackgasse, aus der wir so rasch wie möglich rauskommen müssen. Der VGT fordert nun seit bereits 27 Jahren ein Ende dieser grauenhaften Tierquälerei. Es wird Zeit, den Schweinen, die wir für unseren Vorteil nutzen, wenigstens minimale Lebensqualität zu bieten."

