Stardesignerin Marina Hörmannseder hilft Menschen & Tieren

Die in Berlin lebende Stardesignerin hat gleich zu Beginn des Krieges einen Aufruf gestartet.

Konserven, Stirnlampen, Babynahrung und Tierfutter - Star-Designerin Marina Hoermanseder startete einen Aufruf auf Instagram. Die Modemacherin sammelt gemeinsam mit ihrem Team Lebensmittel und andere lebensnotwendige Dinge für die Menschen in der Ukraine. Hoermanseder geht mit gutem Beispiel voran. Sie selbst war Tag und Nacht im Einsatz. Zurzeit lebt Marina in Berlin, daher sind ihre Hilferufe vorerst an die Menschen in der deutschen Hauptstadt gerichtet. "Bitte denkt auch an die Tiere - unser Ziel ist es einen ganzen LKW voller Tierfutter loszuschicken", schrieb sie da zum Beispiel auf Instagram. Wenig später wurde der Laster bereits voll gepackt.





© oe24.TV ×

Hoermanseder will auch in Wien einen Spendenaufruf starten

"Wir organisieren gerade eine Sammelstelle aus Wien. Infos folgen", schreibt die Designerin, die vor allem österreichische Follower hat.



Bei ihrem Projekt bekommt Hoermanseder auch prominente Unterstützung von Conchita Wurst, Silvia Schneider und vielen weiteren.

Das Interview mit der Modedesignerin finden Sie hier bei uns.

Unsere Tiere – Das große oe24.TV-Tierschutzmagazin von Sonntag, 17.April 2022, hier in voller Länge sehen.

Nächste Ausgabe Unsere Tiere: 24. April 2022, 18:30 Uhr.