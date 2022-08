Die Renaturierung von Wäldern könnte eine wichtige Maßnahme hinsichtlich der erkennbaren Folgen der Klimakrise sein.

Das Waldgebiet in Thüringen liegt in der geographischen Mitte Deutschlands und beherbergt 2600 Tierarten und 1900 verschiedene Pflanzen von denen einige auf der Roten Liste stehen. Auf einem Gebiet von 6500 Hektar sollen Moore und Bäche renaturiert werden und Bergwiesen und Waldränder wiederhergestellt werden.

Stabile Mischwälder als langfristiges Ziel

Die letzten Jahre haben dem Thüringer-Wald ziemlich zugesetzt. Vor allem Dürre, Borkenkäfer und Stürme sind Ursachen für Waldschäden, die durch neue Mischwälder beseitigt werden sollen. Allein dieses Jahr sollen etwa zwei Millionen neue Bäume gepflanzt werden. Neben dem staatlichen Thüringenforst sorgen auch Kommunen sowie private Waldbesitzer dafür, dass viele Kahlflächen wieder aufgeforstet werden.

Natur in Zeiten der Klimakrise

Intakte Naturgebiete mit Fließgewässern, Mooren und Wiesen können Kohlenstoffdioxid und Wasser speichern, ihre Umgebung kühlen und sie dienen dem Hochwasserschutz. Das Projekt soll in den nächsten zehn Jahren hauptsächlich Moore und Bäche, die trockengelegt oder begradigt wurden, wieder bewässern. Auch Querbauten, die in den natürlichen Wasserfluss eingreifen, sollen zurückgebaut werden. Für dieses bereits achte Projekt dieser Art in Thüringen stehen 1,8 Millionen Euro zur Verfügung.

