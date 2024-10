VIER PFOTEN fordert Ende der Lämmerverstümmelung

Die australische Merinowollproduktion sorgt erneut für Empörung: Millionen Merino-Lämmer werden jedes Jahr für die Wollindustrie brutal verstümmelt.

Die Organisation VIER PFOTEN deckt in einem neuen Bericht auf, dass die Praxis des „Mulesing“ – bei der jungen Lämmern, ohne Betäubung, große Hautstreifen vom Hinterteil abgeschnitten werden – auch 20 Jahre nach dem Versprechen der Wollindustrie, diese Methode abzuschaffen, noch immer weit verbreitet ist.

20 Jahre Versagen: Mulesing und das Leiden der Lämmer in Australien

Seit 2004 hätte die Wollindustrie aus Australien Mulesing beenden sollen, doch bisher ist nichts geschehen. Allein in den letzten 20 Jahren wären rund 140 Millionen Lämmer vor dieser grausamen Prozedur bewahrt worden, wenn sich die Branche an ihr Versprechen gehalten hätte. Stattdessen leiden weiterhin Lämmer in Australien, dem weltweit größten Wollproduzenten, wo 70 Prozent der globalen Modeindustrie ihre Wolle bezieht.

VIER PFOTEN fordert die australische Regierung nun auf, bis 2030 endgültig ein Verbot dieser Verstümmelung zu erlassen. Über 400 internationale Modemarken, darunter Hugo Boss und Adidas, haben sich bereits dazu verpflichtet, nur noch „Mulesing-freie“ Wolle zu verwenden. Doch das reicht nicht aus – die Branche selbst muss sich zu einem schnellen Umstieg verpflichten.

Unsere Tiere – Das große oe24.TV-Tierschutzmagazin von Sonntag, 27.10.2024, hier in voller Länge sehen.

Nächste Ausgabe Unsere Tiere: 03.11.2024, 18:30 Uhr

Schmerzfreie Alternativen, wie das Züchten von fliegenmadenresistenten Schafrassen, gibt es längst. Doch die Industrie setzt weiterhin auf die schnellere und billigere Verstümmelung der Tiere. Es ist Zeit, dass Australien endlich handelt, um das Leiden der Lämmer zu beenden.

VIER PFOTEN hofft, dass internationale Unterstützung und der Druck von Modeunternehmen und Tierschutzorganisationen dazu führen, dass Mulesing endgültig der Vergangenheit angehört.Für weitere Informationen und eine umfassende Liste der Marken, die sich gegen Mulesing engagieren, sehen sie auf vier-pfoten.at