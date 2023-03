Die einzige internationale Tierschutzorganisation, die auch in Syrien helfen konnte.

Ein Expertenteam von VIER PFOTEN unter der Leitung des österreichischen Tierarztes Dr. Amir Khalil leistete zwei Wochen lang akute Hilfe vor Ort in der Südtürkei und Nordsyrien, die durch die katastrophalen Erdbeben Anfang Februar schwer beschädigt wurden. In Zusammenarbeit mit lokalen Organisationen lieferten die Mitarbeiter:innen bisher insgesamt 125,5 Tonnen Futter für Haus- und Nutztiere in die betroffenen Gebiete. Sie versorgten bedürftige Tiere in mehreren Tierheimen und Auffangstationen sowohl mit Futter als auch medizinisch, und halfen beim Transport verletzter Tiere in Kliniken. Darüber hinaus war VIER PFOTEN die einzige internationale Tierschutzorganisation, die auch vor Ort in Syrien helfen konnte.

Weiterhin Futterlieferungen und enger Austausch lokalen Organisationen

Die VIER PFOTEN Expert:innen reisten in die ländlichen Gebiete der Region Kahramanmaras, die von der staatlichen Unterstützung oft nicht erreicht werden. Dort ist die Hilfe unerlässlich für das Überleben der Tiere, die oft zum Lebensunterhalt der Familien beitragen. Dank der guten Zusammenarbeit mit den Behörden konnte das Team für einen Tag die Grenze nach Syrien überqueren. Während des kurzen Zeitfensters verteilten sie unermüdlich über 24 Tonnen Tierfutter sowie Medikamente und halfen dabei, verletzte Tiere in der Region um die Stadt Dschindires zu behandeln. VIER PFOTEN konnte in der Türkei und in Syrien über 5.000 Tiere, darunter Katzen, Hunde, Ziegen, Esel, Kühe und Schafe, mit Futter für die nächsten zwei Monate versorgen.

Erschütternde Schicksale

„Viele der Schicksale der Menschen und Tiere hier sind herzzerreißend. Wir haben mit eigenen Augen gesehen, wie wenig vielen Dorfbewohnern nach der Katastrophe bleibt, und wie wichtig ihre Tiere für sie sind. Sie müssen auch in den kommenden Wochen weiterhin Unterstützung erhalten. Es mangelt an allem. Die Menschen schlafen in Zelten und hoffen auf Hilfe. Leider kommt diese Hilfe nicht in allen ländlichen Gebieten an. Verletzte Tiere warten auf Behandlung. Hungrige Tiere warten auf Futter. Die Menschen sind erleichtert, wenn wir uns um ihre Tiere kümmern, denn oft sind sie das Einzige, was ihnen bleibt. Während in der Türkei die Hilfe vorangeht, waren wir sprachlos über das Ausmaß der Zerstörung und den Mangel an verfügbarer Hilfe in Syrien. Wir werden auch weiterhin dafür sorgen, dass die Hilfe für die Tiere dort ankommt, wo sie benötigt wird", sagt VIER PFOTEN Tierarzt Dr. Amir Khalil, der das Team vor Ort leitete und jahrzehntelange Erfahrung in Katastrophen- und Konfliktgebieten hat.



VIER PFOTEN wird auch in den kommenden Monaten mit lokalen Organisationen zusammenarbeiten, um Tierfutter in verschiedenen Regionen in der Türkei und in Syrien bereitzustellen und zu verteilen. Darüber hinaus ist VIER PFOTEN bereit, mit allem zu helfen, was in der voraussichtlich langwierigen Wiederaufbauphase dringend benötigt wird, um so vielen Tieren in Not wie möglich zu helfen.



Welpe Puchiko und Kater Leo

Auf dem Weg von Stadt zu Stadt, begegnete das VIER PFOTEN Team vielen berührenden Tierschicksalen. In einem Tierheim in der Nähe von Elbistan untersuchten sie einen scheuen Welpen namens Puchiko, der nach dem Erdbeben unter einer Mauer eingeklemmt worden war und leichte Verletzungen erlitt, die in einer größeren Klinik weiter untersucht werden müssen. Dr. Khalil und sein Team besuchten Leo, einen Kater, der 18 Tage lang unter den Trümmern überlebt hatte und den sie in eine Klinik gebracht hatten. Leo erholt sich gut und wartet darauf, wieder mit seiner Besitzerin - einer weiteren Überlebenden des Erdbebens - vereint zu werden, sobald sie aus dem Krankenhaus entlassen wird.

„Katzenmann von Aleppo“

In Syrien traf das VIER PFOTEN Team den bekannten „Katzenmann von Aleppo“, einen lokalen Aktivisten, der sich im syrischen Bürgerkriegs für Tiere einsetzt. Sie versorgten ihn mit Futter und Medikamenten für die Tiere in seiner Obhut und halfen bei der Behandlung eines schwer verletzten Hundes mit freiliegendem Knochen. Weil der Hund in einer Klinik behandelt werden muss, konnte ihn das VIER PFOTEN Team anschließend mit zurück in die Türkei nehmen.

