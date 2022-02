Wie wirkt sich die Klimakrise auf die Pinguine aus? Für Wissenschaftler sind Pinguine Stellvertreter für das, was im gesamten Ökosystem passiert.

Um diese Frage zu beantworten, untersuchen Forscher der Stoney Brook University in den USA Pinguinkolonien auf der antarktischen Halbinsel. Ökologe Alex Borowicz erklärt, das Team komme so oft wie möglich zu den selben Kolonien zurück, um zu erkennen wie sich die Population verändere.

Vom Klimawandel stark betroffen

Die Polkappen sind die Regionen, die am stärksten von der Klimakrise betroffen sind. Nirgendwo sonst steigen die Temperaturen so stark an. Die Pinguine reagieren darauf sehr unterschiedlich, so die Forscher: Während die Zahl der Adeliepinguine, die die Kälte lieben, abgenommen hat, hat die Zahl der Eselspinguine stark zugenommen.

Dank der Technik können Pinguinkolonien heutzutage auch aus der Luft beobachtet werden.

Mit ihren Daten wollen die Forscher dazu beitragen Brutgebiete und Lebensräume zu identifizieren. Sie könnten dann als Meeresschutzgebiete ausgewiesen werden, in denen dann z.B. der Fischfang eingeschränkt wird.

