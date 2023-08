Rund 99% Übereinstimmung ergibt der DNA-Vergleich von Schimpanse und Mensch. Die letzten unserer freilebenden Verwandten sind durch Waldrodungen, Wilderer und illegalen Handel akut vom Aussterben bedroht.

Jedes Projekt des Jane Goodall Instituts zum Schutz der Schimpansen, ermutigt und bestärkt die lokale Gemeinschaft neue Strategien für bessere Lebensbedingungen zu entwickeln und umzusetzen. Für den respektvollen, nachhaltigen Umgang miteinander.

Jedes Jahr werden in Afrika tausende Wildtiere gejagt. Viele sind Schimpansen. Die älteren Tiere für illegalen Fleischhandel, die jungen als Haustiere für den Schwarzmarkt. Die Teams des Instituts sind regelmäßig mit schrecklichen Bildern toter oder halb verhungerter Tiere mit teils abgetrennten Armen oder Beinen konfrontiert. Gemeinsam retten sie verletzte und junge, verwaiste Schimpansen vor weiterer Misshandlung und ihrem Tod.

Orte der Zuflucht für kranke und verletzte Schimpansen

In den Schutzstationen Tchimpounga im Kongo, Chimp Eden in Südafrika und auf Ngamba Island in Uganda finden sie ein neues Zuhause. Die meisten Schimpansen sind wie Anzac jung, traumatisiert, krank und halb verhungert, wenn sie in der Schutzstation ankommen. Sie brauchen medizinische Versorgung und Pflege, aber vor allem viel liebevolle Zuwendung. Eine zeit- und kostenintensive Aufgabe: Schimpansen können bis zu 60 Jahre alt werden! Ihre Rückkehr in die Wildnis ist nahezu unmöglich, da die jungen Schimpansen keine Chance hatten überlebenswichtige Verhaltensweise zu erlernen.

Über viele Jahre und Jahrzehnte werden alle Schimpansen so versorgt, wie es seine Lebensumstände erfordern. Die Jungen leben in Gruppen mit Gleichaltrigen, die Kranken und Verletzten in einer Intensivstation. Später werden sie behutsam in passende Gruppen der Schutzstation eingegliedert. Von den Pflegerinnen und Pflegern lernen sie soziale Interaktion, Futtersuche und Verhaltensweisen, die für eine späteres Leben in unseren Schutzgebieten lebensnotwendig sind.

Die größte Schutzstation für Schimpansen

Tchimpounga ist die größte Schutzstation für Schimpansen in Afrika, die zweite Heimat von mehr als 140 Schimpansen und ein wichtiger Arbeitgeber in der Region. Das Besondere und eines der schwierigsten Unterfangen dieser Schutz-Arbeit: ausgewachsene, gesunde Schimpansen können hier wie in freier Wildnis leben. Auf drei naturbelassenen Inseln im Kouilou River nahe der Schutzstation finden sie ein Refugium, das ihrem Lebensraum entspricht. Ohne meterhohe Zäune und sicher vor Jagd, Abholzung und rivalisierenden Schimpansen.

Umhloti Naturreservat ist das einzige Schimpansenschutzgebiet Südafrikas

Im 1.000 Hektar großen Umhloti Naturreservat liegt das einzige Schimpansenschutzgebiet Südafrikas: Chimp Eden. Zwar nicht der „Garten Eden“ – dies wären der Regenwald und die freie Wildbahn – aber ein sicherer Ort für 33 Schimpansen. Die Tatsache, dass in Südafrika keine wilden Schimpansen beheimatet sind, macht die Station so einzigartig ebenso wie das Schicksal dieser Menschenaffen.

Dieser Schimpansen wurden in Angola, im Südsudan und sogar im Nahen Osten konfisziert. Sie stammen aus privater Haltung, haben den Buschfleischhandel überlebt und wurden brutal misshandelt. Sie dienten – alkoholisiert und unter Drogen gesetzt – zur Belustigung in Zirkussen, Strandresorts und Bars.

Ngamba Isalnd ist Zufluchtsort von 52 Schimpansen

Die Station Ngamba Isalnd in Uganda ist Zufluchtsort von 52 Schimpansen und liegt geschützt auf einer Insel mit Regenwaldbewuchs im Victoriasee. Das Besondere und ein wichtiger Faktor für gegenseitiges Verständnis: bei Führungen können Besucher die Schimpansen und die Arbeit des Jane Goodall Instituts erleben. Insbesondere Kinder und Erwachsene aus der Region erfahren oft zum ersten Mal was Wildtierjagd und Verlust des Lebensraums für die Tiere bedeuten und wie sie aktiv zur Rettung der letzten Schimpansen beitragen können.

Übernehmen Sie eine Patenschaft und unterstützen Sie das Jane Goodall Institut als langfristiger Partner dabei, Projekte für Mensch, Tier und Natur bestmöglich und nachhaltig umzusetzen.

