Die Mediengruppe Österreich hat mit 15. März 22 ihre Bewegtbild-Berichterstattung um einen weiteren Sender erweitert. Dieser fokussiert sich auf österreichische Wirtschaftsberichterstattung und soll auf dem weltbekannten Konzept von Bloomberg aufbauen.

Das Senderkonzept:

Für den neuen Sender OE24 BUSINESS TV ist auf Grund des mehrmals pro Tag durchgeschalteten und auf beiden TV-Kanälen (oe24 und oe24 Business) ausgestrahlten Programms folgende Reichweiten zu erwarten:

Durchgeschalten auf beiden Sendern (oe24 und oe24 Business):

12x am Tag erreicht Business TV die gesamte Audience Reichweite beider Sender in dem die stündlichen „Business LIVE“ - Sendungen auf beiden Sendern ausgestrahlt werden.

Für die 12 „Business LIVE“- Sendungs - Zeitzonen betrug die Reichweite im Durchschnitt 323.200 Personen pro Tag (Oktober-Wert laut Teletest).

Die Zielgruppe

Die Zielgruppe des Senders teilt sich in drei Bereiche:

Entscheidungsträger, allgemein Wirtschaftsinteressierte und junge Zuseher

Geprägt wird die Business TV Audience durch die österreichischen Entscheidungsträger die tagtäglich mit Wirtschaftsthemen konfrontiert werden und für die eine österreichische Wirtschaftsberichterstattung bisher im Medien- und TV Angebot fehlte.

Ziel ist es zusätzlich die Berichterstattung so zu gestalten, dass die Audience über die beruflich Wirtschafts-Interessierten hinausreicht und auch allgemein Wirtschafts-Interessierte und

Junge Zuseher anspricht. Erreicht wird dies durch Einbeziehen aktueller Themen wie Nachhaltigkeit, Krypto, Immobilien / junges Wohnen oder NFT's. Damit wird auch jungen Menschen der Einstieg in wirtschaftliche Themen eröffnet.

Startphase

Um den neuen Sender in das Bewusstsein der oe24 Community integrieren zu können wird das Programm von oe24 TV mehrfach am Tag durch Beiträge aus der Wirtschaftswelt erweitert. Diese Programmeinheiten wurden von Business TV produziert und werden in der Startphase immer auf beiden Sendeplätzen zeitgleich ausgestrahlt. Damit ist dem Business TV die größtmögliche Reichweite garantiert. Diese inkludieren:

12x Business Highlight:

stündlich drei bis fünfminütige Wirtschaftsnachrichten

2 Business LIVE Sendungen (halbstündig):

14:30 — 30 Minuten Sendung mit Fokus auf internationale Wirtschaft (Börseneröffnung USA)

17:30 — 30 Minuten Sendung mit Fokus auf nationale Wirtschaft (Börsenschluss österreichische Börse)